Sergio Agüero mag weer voetballen en maakt snel rentree op het hoogste niveau

Sergio Kun Agüero staat voor een terugkeer in het profvoetbal, zo melden verschillende Argentijnse media én het Spaanse Marca. Agüero moest in 2021 noodgedwongen stoppen met voetballen, omdat hij problemen had met zijn hart. Volgens zijn cardioloog ‘ziet het er goed uit’ en staat hij komende week alweer op het trainingsveld.

De voormalig spits van onder meer Manchester City en Atlético Madrid verkaste in de zomer van 2021 naar FC Barcelona. Tijdens het duel tussen Barça en Deportivo Alavés kreeg hij last van zijn hart en ging hij met pijn naar de grond. Het was tot dusver zijn laatste duel in het profvoetbal.

Daar komt wellicht echter snel verandering in. Op TikTok vroeg een fan aan Agüero of hij een aanbieding van zijn jeugdliefde Independiente zou accepteren. Agüero reageerde met een spraakbericht van zijn dokter, die zegt dat het er goed uitziet voor de spits.

Agüero doorliep de jeugdopleiding van de Argentijnse club, voor hij op achttienjarige leeftijd voor 23 miljoen euro naar Atlético verkaste. Op TikTok bekent hij dat hij altijd zijn carrière had willen afsluiten bij Independiente.

De kans dat dat gebeurt, is de afgelopen week dus flink vergroot. Agüero’s goede vriend Carlos Tevez is momenteel trainer bij Independiente, en hij heeft zijn goedkeuring voor een terugkeer van de 35-jarige aanvaller gegeven.

Volgende week staat de Manchester City-topscorer dus weer op het trainingsveld in zijn geboorteland. De dokter van Agüero hield nog wel een slag om de arm. “We zullen moeten kijken hoe je reageert op sprinten als in een echte wedstrijd." Als dat oké is, kan je terugkeren op het veld.”

Agüero staat te boek als een van de beste spitsen aller tijden. De 101-voudig international van Argentinië beleefde zijn hoogtijdagen in de Premier League. Met Man City werd hij vijf keer kampioen van Engeland en won hij een keer de FA Cup.



