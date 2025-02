Sensatie van sc Heerenveen gelinkt aan grote club: 'Robin van Persie wil 10 procent'

Fenerbahçe houdt Eser Gürbüz (17) nauwlettend in de gaten, zo bevestigt Omrop Fryslân na eerdere berichtgeving vanuit Turkije. De talentvolle buitenspeler uit Arnhem wil echter eerst doorbreken in Nederland.

Heerenveen pikte Gürbüz in de zomer van 2023 op bij Go Ahead Eagles. Inmiddels is hij overgeheveld naar het eerste elftal. Goudhaantje Gürbüz ligt in Friesland vast tot medio 2028.

Gürbüz kwam tot dusver 88 minuten in actie namens Heerenveen, verdeeld over drie Eredivisie-wedstrijden. Daarin was de Nederlandse jeugdinternational goed voor twee doelpunten en een assist.

Door zijn eerste optredens als profvoetballer is Gürbüz op de radar verschenen bij Fenerbahçe, de oude club van Robin van Persie. “De trainer had het ook gelezen. Hij feliciteerde me, maar hij zei wel dat hij 10 procent wil. Daar kunnen we samen wel om lachen.”

Gürbüz wordt gevraagd om te kiezen tussen Galatasaray en Fener. “Dat is een moeilijke keuze. Ik heb familie in Turkije wonen en de één is voor Fenerbahçe en de ander voor Galatasaray.”

“En dan zijn er ook nog een paar voor Besiktas. Vooral de familieleden die voor Fenerbahçe zijn, sturen allemaal berichtjes dat ik daarnaartoe moet komen.”, vertelt de jongeling met een glimlach.

Gürbüz focust zich voor nu op Heerenveen. Ook Van Persie werd gevraagd naar de belangstelling van Fenerbahçe. “Ik heb Eser geadviseerd dat het nu nog veel te vroeg is om die stap te maken. Hij staat nog helemaal aan het begin van zijn reis.”

“Mijn advies aan hem is om lekker bij Heerenveen te blijven. Hij moet hier meters maken en blijven leren, dan komt die stap vanzelf”, besluit Van Persie.