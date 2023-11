Sensatie in DFB-Pokal: Bayern MÃ¼nchen verliest in minuut 96 van derdeklasser

Sensatie in DFB-Pokal: Bayern München verliest in minuut 96 van derdeklasser

Een ongekende stunt in Duitsland. Bayern München ligt uit de DFB-Pokal door een 2-1 nederlaag bij 1. FC Saarbrücken. Lange tijd bleef het 1-1, waardoor een verlenging in de maak leek. Marcel Gaus bleek echter de held van de nummer vijftien (!) van de het derde Duitse niveau. Matthijs de Ligt viel in de eerste helft uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure.

Aan de kant van Bayern had trainer Thomas Tuchel een basisplaats in huis voor De Ligt. De Oranje-international vormde samen met Kim Min-jae het hart van de defensie voor doelman en aanvoerder Manuel Neuer. Bouna Sarr en Alphonso Davies waren de backs van dienst. Op het middenveld kreeg Frans Krätzig voor het eerst een basisplaats toebedeeld. Hij stond naast Joshua Kimmich. Leroy Sané, Thomas Müller en Mathys Tel moesten voor de aanvoer richting spits Eric Maxim Choupo-Moting zorgen. Onder meer Harry Kane, Serge Gnabry, Jamal Musiala en Kingsley Coman namen plaats op de bank. Noussair Mazraoui ontbrak.

Bayern domineerde zoals verwacht de openingsfase, al maakte het geen haast richting het doel van de thuisclub. Dat hoefde ook niet, zo bleek. Bij de eerste echt dreigende aanval van de bezoekers was het raak. Krätzig legde af op Müller, die vanaf een meter of twintig vrij mocht uithalen. Het schot van de routinier was niet per se hard, maar wel secuur genoeg om doelman Tim Schreiber kansloos te laten: 0-1.

Saarbrücken had echter niets te verliezen en trok direct weer ten aanval. Fabio Di Michele was weg aan de linkerkant, waarna De Ligt besloot om de achtervolging in te zetten. De Oranje-international wist de voorzet van Di Michele te blokken met zijn linkerbeen, maar zijn rechterbeen bleef hangen onder zijn lichaam. De Ligt greep daarop naar zijn rechterknie, waarna hij na een minutenlange blessurebehandeling richting de kleedkamers liep. Konrad Laimer was zijn vervanger.

Na de entree van de Oostenrijker ging Bayern er bepaald niet beter op spelen. Sterker nog: Saarbrücken kwam steeds vaker voor het doel van Neuer terecht. De thuisploeg zette meermaals aan en kwam dreigend voor de dag, al bleven de echt grote kansen in eerste instantie nog achterwege. Bayern dacht het op halve kracht af te kunnen doen, maar dat bleek verre van het geval.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Saarbrücken vrij plotseling op gelijke hoogte. Een dramatische opbouw van Bayern lag daaraan ten grondslag. Kim speelde in op Krätzig, die niet snel genoeg regaarde. Saarbrücken nam het balbezit over, waarna Lukas Boeder de zestien in dribbelde en een tackle van Kim ontweek. Boeder legde af op de ongedekte Sontheimer, die van dichtbij binnentikte: 1-1.

Bayern was gewaarschuwd, maar ook na de onderbreking kwam de club niet al te best voor de dag. Tuchel besloot daarom na een uur spelen om Musiala, Gnabry en Coman in te brengen voor respectievelijk Krätzig, Sarr en Sané. Het gaf Bayern iets meer ademruimte, al bleven de echt grote kansen nog uit. Het fysieke duel lag vaak stil na kleine overtredingen.

Gnabry probeerde het met nog zo'n twintig minuten te gaan met een schot, waar Schreiber een antwoord op had. De goalie had niet veel later weer een antwoord in huis. Dit keer was Coman de ongelukkige. In de absolute slotfase vertolkte Schreiber een heldenrol door een inzet van heel dichtbij van Müller te keren. De goalie raakte daarbij geblesseerd, maar werd opgelapt en kon verder. Een verlenging leek een feit te worden, maar het werd nog erger voor Bayern. Een voorzet van rechts werd binnengelopen door Gaus.