Sem Steijn schiet FC Twente naar zege op Almere City en komt in rijtje met Jari Litmanen terecht

FC Twente heeft zondagmiddag een belangrijke driepunter gepakt in de strijd om plek drie in de Eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting was dankzij een treffer van Sem Steijn met 1-0 te sterk voor Almere City. FC Utrecht staat momenteel derde met 49 punten, gevolgd door Twente met 46. Feyenoord en AZ, die een duel tegoed hebben, volgen met respectievelijk 44 en 43 punten. Almere moet minimaal tien punten zien goed te maken op nummer zestien Willem II om zich te handhaven.

Almere voetbalt al een tijdje alleraardigst, alleen weet de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk zich vaak niet te belonen. De Flevolanders begonnen ook prima in De Grolsch Veste, zetten uitstekend druk, maar wisten weer niet toe te slaan.

Twente nam de controle langzaam maar zeker weer in handen en sloeg na een kleine twintig minuten keihard toe. Na een mooie aanval over rechts bediende Bart van Rooij teamgenoot Steijn, die van dichtbij simpel binnentikte: 1-0.

Steijn maakte daarmee alweer zijn twintigste Eredivisie-doelpunt van het seizoen. Daarmee is hij de eerste middenvelder sinds Jari Litmanen met minimaal twintig Eredivisie-goals in één seizoen. Litmanen maakte er 26 in het seizoen 1993/94, weet Opta.

Ondanks de 1-0 was er van echte Twentse dominantie was geen sprake. Almere bleef leuk meedoen en Charles-Andreas Brym zag Lars Unnerstall zijn gelijkmaker voorkomen met een knappe reflex.

In de fase vlak voor rust maakte Almere de meeste aanspraak op een treffer, maar de zo inefficiënte ploeg van Rijsdijk wist zichzelf maar niet te belonen. Zo schoot Kornelius Hansen tegen Gustaf Lagerbielke aan, en kopte Brym in vogelvrije positie naast.

Ook na rust was er aan vermaak geen gebrek. Zo liet Hansen na een geweldige aanval te verzilveren, doordat de Twente-defensie zijn schot net op tijd kraakte. Aan de overkant van Almere goed weg toen Mees Hilgers uit een rebound teleurstellend over schoot.

Pechvogel in de wedstrijd was Arno Verschueren. De invaller van FC Twente moest slechts vijf minuten na zijn invalbeurt geblesseerd naar de kant, na een ongelukkige overtreding van de uitglijdende Junior Kadile.

In de absolute slotfase bleef het spannend. Dat kwam mede door Twente, dat er op de counter niet in slaagde het duel vroegtijdig te beslissen. Almere hield hoop, maar zoals wel vaker dit seizoen keerden de bezoekers puntloos huiswaarts.