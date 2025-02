Selectie van Liverpool staat compleet versteld van Arne Slot: 'Soms vraag ik me af: slaapt hij wel?'

Arne Slot zette dit weekend een enorme stap naar de landstitel. De Nederlandse manager leidde Liverpool in het Etihad Stadium naar een 0-2 zege op Manchester City, terwijl de grootste concurrent Arsenal alle drie de punten verkwanselde bij West Ham United.

Van een landstitel wil Slot - in tegenstelling tot sommige analisten in het Engelse voetballandschap - absoluut nog niet spreken. Arsenal sprokkelde na 26 competitieduels 53 punten, terwijl the Reds er na 27 op 64 staan.

"Arsenal heeft nog een wedstrijd tegoed", wist Slot na afloop heel goed de huidige stand van zaken te verwoorden. "Ik weet nog dat we een week geleden met pijn en moeite wonnen van Wolverhampton Wanderers. Elke wedstrijd in de Premier League is zwaar voor ons."

Winnen bij Manchester City is absoluut geen gemakkelijke opgave, al worstelt de ploeg van Pep Guardiola dit seizoen op bijna onherkenbare wijze met de vorm. "Ik ben vooral blij dat we hier hebben gewonnen, dat gebeurt niet vaak", zei Slot.

"Het was mijn eerste keer hier en niet veel managers is dat gelukt. We bevinden ons in een goede positie, maar woensdag wacht Newcastle United weer." Curtis Jones meldde zich na afloop bij Viaplay om over de wedstrijd te vertellen.

"Ja, natuurlijk is het leuk om te spelen onder hem", reageerde hij desgevraagd bevestigend. Hij is niet de enige. "Hetzelfde geldt voor het hele team. De resultaten en speelwijze laten dat ook zien.”

"Het is een kalme man”, gaat de jonge Engelsman verder in op het karakter van Slot. "Hij heeft altijd een lach op zijn gezicht. Zijn staf en hij hebben een enorme passie en dat zie je. Soms vraag ik me af: slaapt hij wel? Hij staat altijd aan", besluit Jones.