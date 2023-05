Selectie van Feyenoord komt met een zeer fraai gebaar voor trouwe aanhang

De club en spelers van Feyenoord hebben een fraai bedrag gedoneerd aan FSV De Feijenoorder, de suppotersvereniging van de Rotterdamse club. Op die manier willen de club en de selectie hun dankbaarheid uitspreken richting de aanhang voor de steun en sfeeracties en in het bijzonder voor het recorddoek dat uit werd gerold voorafgaand aan de kampioenswedstrijd.

Op de website van Feyenoord valt te lezen dat club en selectie een bedrag van 20.000 euro hebben gedoneerd aan FSV De Feijenoorder. Met dat geld kan ook in de toekomst voor fraaie sfeeracties gezorgd worden. Zaterdag werd na de training van de eerste selectie door aanvoerder Orkun Kökçü de cheque overhandigd en dankbaarheid betuigd. De Turks international gaf namens de hele spelersgroep aan dat men diep onder de indruk was van de steun en in het bijzonder het spandoek voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

"‘Feyenoorders, jullie support is ook dit seizoen weer van grote waarde geweest", zo liet Kökçu weten. "Overal waar wij gingen, gingen jullie met ons mee. Meer dan eens hebben jullie ons dat laatste zetje gegeven als dat nodig was. We hebben energie gekregen van jullie gezang en geweldige sfeeracties. Met het megadoek bij de kampioenswedstrijd als een van de absolute hoogtepunten. Namens de hele spelersgroep en de staf zeggen we daarom vanuit de grond van ons hart: bedankt voor wederom een seizoen vol mooie nieuwe herinneringen en onvoorwaardelijke steun."

In het statement op de website wil Feyenoord zelf ook haar dankbaarheid richting de trouwe aanhang nog een keer uiten. 'De mooie woorden van de aanvoerder komen eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan het doek meer dan toe', zo valt er te lezen. 'De onbeschrijflijke hoeveelheid werk die in slechts een paar weken tijd is verzet om dit te realiseren verdient niets dan lof en respect en ook de club spreekt via deze weg graag nog een keer haar dank uit voor deze ongeëvenaarde prestatie.'