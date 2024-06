Selectie Nederlands elftal arriveert per trein voor duel met Oostenrijk: Joshua Zirkzee reist op andere manier

De selectie van het Nederlands elftal is maandagmiddag per trein aangekomen in Berlijn. Joshua Zirkzee ontbrak volgens Nu.nl: hij is ‘ziekjes’, zo liet de KNVB eerder al aan de NOS weten. Volgens Simon Zwartkruis van Voetbal International is Zirkzee per auto echter alsnog naar Berlijn afgereisd.

Het was voor het eerst in lange tijd dat Oranje weer met de trein reisde. Volgens Nu.nl gebeurde dat voor het laatst in november 1965, dus bijna 59 jaar geleden. Toen ging de selectie per spoor van Amsterdam naar Bern voor een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland.

Maandagmiddag was de reis van Wolfsburg naar Berlijn een stuk korter: ongeveer een uur. Dat deed de selectie dus zonder Zirkzee. Eerder op de dag ontbrak de spits al op de afsluitende training van Oranje.

Daar zijn ze! Oranje arriveert per trein in Berlijn. Het eerste Oranje in 59 jaar dat per trein reist. #EURo2024 pic.twitter.com/jnDotaVReG — Rypke Bakker (@RypkeBakker) June 24, 2024

Toch is de kans nog altijd aanwezig dat Zirkzee tegen Oostenrijk in actie komt: volgens Zwartkruis is hij per auto naar Berlijn gebracht en heeft hij zich inmiddels ook bij de groep gevoegd.

Oranje is zo goed als gekwalificeerd voor de volgende ronde van het EK. Als Albanië maandagavond niet weet te winnen van Spanje, zal het Nederlands elftal in elk geval bij de beste drie behoren.

Toch zal Koeman hopen op een overwinning. Na de 1-2 overwinning bij Polen en het doelpuntloze gelijkspel tegen Frankrijk ligt de koppositie nog steeds voor het grijpen. In dat geval lijkt een treffen met angstgegner Portugal in de kwartfinale uitgesloten.

Zirkzee werd door de keuzeheer last minute bij de groep gehaald. Na het afvallen van Teun Koopmeiners werd de aanvaller ingevlogen om deel uit te maken van de selectie. De sierlijke spits wacht nog altijd op zijn debuut: hij speelde nog geen minuut dit eindtoernooi.

Volgens Jeroen Stekelenburg maakte de spits 'veel indruk' op recente trainingen van Oranje, zo vertelde de presentator zondagavond bij de NOS. Toch heerste volgens hem niet de overtuiging dat Zirkzee tegen Oostenrijk zou starten.

