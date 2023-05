Seizoen Ünüvar nu al voorbij: Ajax haalt talent eerder terug uit Turkije

Woensdag, 10 mei 2023 om 18:16 • Rian Rosendaal

Naci Ünüvar keert per direct terug bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club woensdag officieel wereldkundig. De linksbenige aanvaller (19) werd sinds vorig jaar zomer voor een seizoen verhuurd aan Trabzonspor, maar door blessureleed is zijn seizoen reeds voorbij. Hierdoor is door alle betrokken partijen besloten om de huurovereenkomst eerder dan gepland stop te zetten. Ünüvar staat nog tot medio 2026 onder contract bij Ajax.

Ünüvar verlaat Trabzonspor met dertien optredens in alle competities achter zijn naam. In die wedstrijden kwam de jonge vleugelaanvaller, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, tot drie doelpunten en een assist. Hij maakte begin februari zijn eerste treffer in de Süper Lig, in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Antalyaspor. Ruim een maand later maakte Ünüvar zijn laatste minuten in het shirt van Trabzonspor, de huidige nummer zeven in de Turkse competitie.

Naci Ünüvar??makes early return to Ajax due to an injury.



Get well soon, Naci! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) May 10, 2023

Het is momenteel nog onduidelijk hoelang Ünüvar moet revalideren en wanneer hij weer aansluit bij Ajax. De middenvelder annex aanvaller, die eerder dit jaar definitief voor Turkije koos, staat in Amsterdam al enige tijd te boek als een groot talent. Een definitieve doorbraak in de hoofdmacht heeft echter nog niet plaatsgevonden. Ünüvar heeft drie duels namens het eerste elftal van Ajax achter zijn naam. De meeste wedstrijden speelde hij voor Jong Ajax: 73.

Ronald de Boer toonde zich een halfjaar geleden nog sceptisch over een doorbraak van Ünüvar. “Het beklimmen van de berg lukt meestal wel, maar er als talent op blijven, is een stuk lastiger”, zei de analist tegenover Voetbal International. "Dat ondervinden zo veel spelers. Ik moet denken aan Naci Ünüvar. Ik heb hem nog niet afgeschreven, maar een paar jaar geleden was hij het grootste talent van Ajax. Iedereen was het erover eens dat hij een grote speler zou worden. Als ik hem nu op een weegschaal leg, denk ik niet dat hij Ajax 1 uiteindelijk gaat halen. Je hebt als talent echt een lange weg te gaan”, aldus De Boer over 'Het Talent van de Toekomst 2019'.