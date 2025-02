Sébastien Haller over terugkeer: ‘Alleen daarvoor wilde ik mijn familie achterlaten’

Deze winter keerde Sébastien Haller terug bij FC Utrecht. De spits wordt een half jaar gehuurd van Borussia Dortmund. Een stap die onmogelijk leek, maar toch gerealiseerd werd. In een interview met De Telegraaf kijkt hij terug op de hectiek rondom de transfer en vertelt hij hoe het hem nu vergaat.

Haller maakte meteen indruk in zijn eerste twee wedstrijden. Uit tegen Feyenoord kwam de Ivoriaan begin tweede helft binnen de lijnen en werd binnen zes minuten de stand van 0-0 naar 0-2 gebracht. De Utrechters wonnen uiteindelijk met 1-2 in de Kuip.

De wedstrijd daarna, in de beker tegen RKC Waalwijk, begon Haller weer op de bank. Nadat Utrecht met 1-0 achterkwam voor rust, bracht Ron Jans Haller in. Met twee doelpunten draaide de invaller de wedstrijd om en was hij weer belangrijk.

Sindsdien heeft Haller niet meer gescoord. “Het hoofddoel is om Europees voetbal af te dwingen met Utrecht. Daarvoor ben ik naar de club gekomen”, vertelt de spits. “Voor het team en mijn eigen gevoel moet ik nog wel goals gaan maken. Het zou fijn zijn om weer effectief te zijn.”

Utrecht heeft momenteel met Haller, Noah Ohio, David Min en Anthony Descotte vier spitsen in de selectie. “Het is een tricky situatie, want je moet wel echt de goede mindset hebben om daar iets positiefs uit te halen”, aldus Haller. “Het mooie is dat we allemaal iets van elkaar kunnen leren.”

De Afrika Cup-winnaar van 2024 is ook zeer te spreken over trainer Jans. “Hij is heel sterk in de communicatie. Vanaf de eerste dag hebben we veel met elkaar gesproken. Hij is heel open en menselijk. Dat helpt me heel veel.”

De vrouw en kinderen van Haller zitten momenteel nog steeds in Madrid, waar de vorige club van Haller, CD Leganés, gelegen is. “Als het mogelijk is voor hen om hier naar toe te komen, dan komen ze. Ze zijn hier twee keer geweest. Ik had ook de gelegenheid om voor andere clubs te spelen, maar ik heb specifiek de keuze voor FC Utrecht gemaakt, omdat ik een goed gevoel heb bij deze club en de mensen hier ken. Alleen voor FC Utrecht wilde ik mijn familie achterlaten.”