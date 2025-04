Sébastien Haller heeft na FC Utrecht - Ajax duidelijke mening over kritiek aan het adres van Brian Brobbey

Sébastien Haller kijkt met genoegen terug op de 4-0 overwinning van FC Utrecht op Ajax. De dertigjarige spits werd na afloop door Voetbal International ook gevraagd naar de situatie van Brian Brobbey, die dit seizoen grote moeite heeft met scoren. Haller heeft een welgemeend advies voor zijn collega.

Brobbey blijft dit seizoen voorlopig steken op 7 doelpunten in 41 wedstrijden over alle competities. Ook Haller, die in de tweede seizoenshelft door Utrecht wordt gehuurd van Borussia Dortmund, had wellicht meer verwacht van zijn derde periode in de Eredivisie. Hij staat na zondag op 5 treffers.

Haller wordt na afloop van FC Utrecht - Ajax gevraagd naar zijn mening over de kritiek op Brobbey. “Zelfs als hij 25 doelpunten zou maken, zal hij nog bekritiseerd worden”, neemt Haller het op voor de Ajax-spits.

“Het enige wat je hieraan kan doen, is er niet aan denken. Dat is moeilijk, want het doet veel met spelers. Ik wens hem alleen maar heel veel succes. Spits van Ajax zijn is mooi en leuk, maar je moet ook met de moeilijke dingen om kunnen gaan”, vervolgt hij.

“Ik hoop voor hem dat hij het snel weer op kan pakken”, gunt hij Brobbey het allerbeste. “Ik weet dat de twijfels snel toe kunnen slaan, maar juist dan moet je dicht bij jezelf blijven”, besluit hij.

Haller kende zelf bij Ajax een van zijn beste perioden uit zijn carrière. Met de Amsterdammers werd hij twee keer landskampioen, veroverde hij de KNVB Beker en werd hij eenmaal topscorer van de Eredivisie. In het seizoen 2021/22 scoorde hij in 8 Champions League-duels maar liefst 11 keer.