Scorende Luis Suárez blijft met Messi-loos Inter Miami steken op gelijkspel

Inter Miami is in de nacht van zaterdag op zondag blijven steken op een gelijkspel in de Major League Soccer. Luis Suárez bracht de ploeg uit Florida nog wel op voorsprong tegen New York City, waarna Alonso Martínez de eindstand vervolgens op 1-1 bepaalde. Miami stijgt weliswaar naar de tweede plaats, maar aangezien veel ploegen één of meer wedstrijden minder hebben gespeeld, lijkt een daling op de ranglijst waarschijnlijk.

Bijzonderheden:

Miami, met Jordi Alba, Sergio Busquets en Suárez in de basis, begon ijzersterk aan de wedstrijd, want binnen een kwartier was de 1-0 een feit. Julian Gressel mocht aanleggen voor een vrije trap en vond de Uruguayaanse spits, die de openingstreffer tegen de touwen knikte. Voor Suárez was het alweer zijn zesde goal in acht duels. Met ruim een half uur op de klok tilde New York City de stand weer in evenwicht. Er werd geprofiteerd van slordig balverlies aan de kant van de thuisploeg, waarna Martínez uit de counter doel trof. Miami moest het opnieuw stellen zonder Messi (spierblessure), hetgeen zich in het restant van het duel deed voelen.

Inter Miami - New York City 1-1

15’ 1-0 Luis Suárez (assist: Julian Gressel)34’ Alonso Martínez (assist: Keaton Parks)