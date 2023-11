Schuldbewuste Timber trekt boetekleed aan: ‘Mag mij niet gebeuren, dit is kut’

Dinsdag, 7 november 2023 om 23:56 • Lars Capiau • Laatste update: 00:06

Quinten Timber heeft de schuld van de tegengoal van Feyenoord tegen Lazio (1-0) op zich genomen. De rechtspoot verspeelde op knullige wijze de bal op het middenveld en leidde zo een Romeinse tegenaanval in, die door Ciro Immobile werd afgerond.

"Wat er misgaat bij de goal? Ik maak gewoon een fout", klinkt een schuldbewuste Timber. "Ik verlies de bal op het middenveld en dat mag niet gebeuren."

"Maar het gebeurt wel en dan zie je meteen de kwaliteit van de tegenstander, die scoren meteen. Dat is Champions League-niveau", baalt de geboren Utrechter.

"Het mag op die plek niet gebeuren, op dat moment niet. Dit is topsport en het wordt meteen afgestraft. Maar je moet door, dus nu is het vooral balen en is het even kut, voor het team."

"Het is een omschakelmoment, ik draai open en wil een mannetje passeren...", memoriseert Timber het moment voordat hij de bal verloor. "Dan ligt het veld helemaal open en dan zijn zij dodelijk."

"Het is vooral heel kut omdat het de 1-0 is en dat je daardoor verliest. Het is spannend in de groepsfase, dus dat is heel zonde", weet Timber het belang van de wedstrijd.