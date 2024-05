Schrikken voor Koeman: Nathan Aké valt geblesseerd uit bij Manchester City

Nathan Aké is zaterdagmiddag geblesseerd uitgevallen in het Premier League-duel tussen Fulham en Manchester City. De 29-jarige verdediger probeerde na ruim een kwartier spelen de bal te onderscheppen, maar raakte daarbij geblesseerd aan zijn rechtervoet. Vijf minuten later moest hij zich laten vervangen.

In de zestiende minuut, toen Manchester City al met 0-1 aan de leiding ging door een goal van Josko Gvardiol, onderschepte Aké een pass van Fulham: de verdediger schoot de bal uit.

Hij viel daarbij op de grond en bleef zitten, met zijn hand in de lucht. Zijn teamgenoten bekommerden zich meteen om de Oranje-international.

Uiteindelijk kon Aké de wedstrijd hervatten, maar vijf minuten later werd duidelijk dat het toch niet ging. Hij kreeg de bal en besloot hem uit te schieten, omdat hij niet verder kon spelen.

Onder applaus van de Manchester City-fans verliet Aké het veld vervolgens. Hij werd vervangen door Kyle Walker.

Wat voor invloed de blessure van Aké heeft op zijn deelname aan het EK, is nog niet bekend. Nederland speelt op 16 juni, over ruim een maand, de eerste groepswedstrijd.

Aké is dit seizoen een vaste waarde bij Manchester City, de huidige nummer twee van de Premier League. Begin april was hij overigens ook enkele weken uit de roulatie, vanwege een kuitblessure.

