‘Schrikbarende’ Berghuis negatief uitgelicht in spel Ajax: ‘Hij verneukt het’

Kees Luijckx is geschrokken van het werkethos van Ajacied Steven Berghuis, zo zegt de analist van ESPN vrijdagavond in Voetbalpraat. De 32-jarige linkspoot was tegen FK Bodø/Glimt (2-2) belangrijk met zijn fraaie en late gelijkmaker, maar Luijckx begrijpt niets van de manier hoe Berghuis erbij loopt wanneer Ajax de bal niet heeft.

Luijckx is van mening dat de situatie bij Ajax niet alleen een gebrek aan kwaliteit is. “Het is ook dat ze het niet willen hoor... Ik heb gisteren Berghuis gezien, dat vind ik echt schrikbarend, hoe hij erbij loopt zonder bal.”

“Dan schiet hij op briljante wijze die 2-2 in”, gaat Luijckx verder. “Maar het lijkt mij lastig voor een trainer. Enerzijds beslist hij een wedstrijd voor je, anderzijds verneukt hij hoe je als team samen wil gaan spelen. Dat wilde ik wel even zeggen.”

Luijckx probeert te verklaren waar de houding van Berghuis vandaan komt. “Je kunt het op een gegeven moment niet meer willen, dat merk ik bij Berghuis. Hij is bijna cynisch geworden door de manier hoe het gaat bij Ajax. Dat zie je echt, hij loopt gewoon niet! Hij hobbelt er een beetje achteraan. Dat vind ik echt schokkend om te zien...”

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Bodø viel het bij meerdere situaties op dat Berghuis en Kenneth Taylor nauwelijks bereid waren om te schakelen. Laatstgenoemde werd op een gegeven moment gewisseld, waarna hij een oorverdovend en cynisch applaus kreeg.

Berghuis is onder trainer John van ’t Schip een zeer belangrijke kracht bij Ajax. In totaal speelde de Apeldoorner dit seizoen al 1.934 minuten voor de Amsterdammers, verdeeld over 25 optredens. Daarin was Berghuis goed voor zes doelpunten en tien assists. In de huidige selectie van Ajax is hij een absolute grootverdiener.

Komende zomer hoopt Berghuis met Oranje naar het EK in Duitsland te gaan. Zijn laatste interland dateert van 10 september 2023, toen Nederland met 1-2 te sterk was voor Ierland. In totaal speelde Berghuis tot dusver 46 interlands namens Nederland, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 14 assists.

