Schrik in Eindhoven: reanimatie op tribune legt PSV - Ajax tijdelijk stil

Zondag, 29 oktober 2023 om 15:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:15

De wedstrijd PSV - Ajax is zondagmiddag korte tijd stilgelegd vanwege een fysieke noodsituatie op de tribune. Dat alles gebeurde na een half uur spelen. Scheidsrechter Danny Makkelie greep meteen in en besloot het duel te onderbreken. Op televisie was onder meer te zien hoe iemand van de technische staf met een AED naar de desbetreffende tribune rende.

Commentator Mark van Rijswijk van ESPN wist kort na het incident te melden dat de persoon in kwestie bij kennis was. Ook de stadionspeaker riep om dat de situatie onder controle was. "Het is niet gepast om het heel veel over voetbal te hebben", aldus Van Rijswijk. "De wedstrijd wordt hervat zodra de persoon in kwestie per ambulance is afgevoerd."

Zo'n vijf minuten nadat Makkelie de wedstrijd had stilgelegd kon het duel worden hervat. Rik Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad, spreekt op X over een 'staaltje eendracht dankzij medici, stewards, EHBO-mensen en alerte toeschouwers'. Beide ploegen hadden op het moment van de onderbreking één keer gescoord via Branco van den Boomen en Hirving Lozano.