Schreuder verbaast tegenover Feyenoorder: ‘Jij bent niet het grootste talent'

Donderdag, 20 april 2023 om 09:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:27

Orkun Kökçü is zich bewust van de arbeid die het vergt om de absolute top te bereiken. De aanvoerder van Feyenoord dicht zichzelf in gesprek met de NOS een grote toekomst toe, mits hij daar maar hard voor blijft werken. Verslaggever Joep Schreuder suggereert daarom dat Kökçü 'niet het grootste talent' is. Ten onrechte, aldus de Feyenoorder zelf.

Schreuder krijgt Kökçü voor de microfoon in aanloop naar de Europa League-return tegen AS Roma. De NOS-coryfee begint nog lovend tegenover zijn gesprekspartner. "Je bent 22 jaar, je bent de aanvoerder, je bent belangrijk – dat vind je leuk, hè? Belangrijk zijn." Kökçü beaamt dat. "Ik vind belangrijk zijn best wel belangrijk in het voetbal", aldus de middenvelder, die dit seizoen vooralsnog op twaalf treffers en vier assists in veertig duels over alle competities staat.

"Word jij nog beter?", vraagt Schreuder daarop. "Ik weet de potentie die ik heb, maar ik weet ook dat ik daar keihard voor moet werken", antwoordt Kökçü. Dan trekt Schreuder een conclusie. "Jij bent misschien ook niet het allergrootste talent, dus je moet er hard voor werken om het te halen. Zoiets?" Kökçü, breeduit lachend: "Nou, ik kan wel zeggen dat ik een groot talent ben, toch?"

Schreuder begrijpt het niet. "Je zegt zelf dat je er hard voor moet werken!" "Nee, maar ik denk dat iedereen die talent heeft er hard voor moet werken. We hebben ook genoeg voorbeelden gezien van spelers die talent hebben en dat niet doen", beargumenteert Kökçü zijn punt. Schreuder geeft zich daarop: "Nee, okè, je hebt gelijk, excuus. Je hebt goed talent, maar je moet er wel voor werken."

Kökçü lijkt bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers heeft volgens De Telegraaf de vrijwel volledige Engelse top achter zich aan en geniet ook belangstelling van onder meer Sevilla en Benfica. Wilfred Genee verklapte onlangs, op basis van een interne bron, dat Feyenorod zo'n 40 tot 45 miljoen euro hoopt te vangen voor zijn smaakmaker.