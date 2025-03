Schreeuwende Van Gaal kreeg vol een vuist in zijn gezicht van Nederlandse speler

Edson Braafheid onderhield in zijn periode bij Bayern München een moeizame relatie met Louis van Gaal. De linksback had zelfs een keer een handgemeen met de trainer na afloop van een uitwedstrijd in de Bundesliga tegen Borussia Mönchengladbach.

Braafheid zou kort daarvoor tegen Hamburger SV al invallen, maar Van Gaal verbrak zijn belofte en hield de verdediger 90 minuten op de bank. Tegen Gladbach liep Braafheid wederom lang warm, om vervolgens lijdzaam toe te zien hoe zijn trainer andere spelers het veld instuurde bij Bayern.

''Ik dacht: dit gaat me niet nog eens gebeuren'', blikt Braafheid met Trouw terug op het voorval uit november 2010. Braafheid ging demonstratief weer op de bank zitten, tot grote verbazing van Van Gaal. ''De hele weg zie ik Van Gaal vanuit zijn ooghoeken naar me kijken: wat doe jij nou?''

Bayern verspeelt dure punten in Gladbach en Van Gaal pakt zijn spelers na afloop hard aan in de kleedkamer. Ook Braafheid komt aan de beurt. ''Wie denk je wel niet dat je bent, riep hij. Als ik zeg warmlopen, dan gá je warmlopen'', buldert de Nederlandse coach.

Braafheid wil zijn teleurstelling over de reserverol privé bespreken met Van Gaal en loopt daarvoor naar de kleedkamer voor trainers. ''En op dat moment kwam de trainer net weer naar buiten en zag me aankomen. Voor ik iets kon zeggen, begon hij alweer te schreeuwen: wat wil je nou?'', Voor Braafheid is de maat vol: hij plant zijn vuist vol in het gezicht van Van Gaal.

De gevolgen zijn groot voor Braafheid. Hij speelt geen minuut meer voor Bayern en vertrekt in de winterstop naar TSG Hoffenheim. Bijna vijftien jaar later schaamt de inmiddels gestopte verdediger zich nog steeds voor zijn gedrag richting de vermaarde trainer. ''Want als je je zelfbeheersing verliest, wie ben je dan nog?'', vraagt Braafheid zich hardop af.

Hij spreekt Van Gaal pas weer in 2023, twee jaar na zijn afscheid als profvoetballer. ''Edson, ik moet eerlijk bekennen dat het mij niet meer op mijn netvlies staat. Ik heb heel veel vergelijkbare momenten gehad met spelers. Maar ik vind het fijn om ze erover te spreken, want ook ik reflecteer nu op momenten en denk: dat had ik anders kunnen doen'', zo krijgt Braafheid te horen van zijn oude coach.

De woorden van Van Gaal zorgen voor ontlading bij Braafheid. ''Ik had het zolang met me meegedragen en was niet eens op zoek naar excuses, ik wilde gewoon dat we erover konden praten. Dat is iets wat ik nu pas leer: je hoeft er niet al die jaren mee te blijven lopen. Vind iemand bij wie je je veilig voelt en deel het, dat is soms al genoeg.'' Van Gaal wil overigens niet reageren op het interview van Braafheid met Trouw.