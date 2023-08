Schouten op weg naar Nederland om deal met PSV af te ronden

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 18:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:54

Jerdy Schouten is op weg naar Nederland om zijn transfer naar PSV af te ronden, zo verzekert Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De middenvelder werd eerder deze zaterdag gespot op het vliegveld van Bologna en wordt waarschijnlijk zondag al gekeurd. De Eindhovenaren onderhandelen momenteel met Giovanni Sartori, die afkomstig is van Atalanta en in Italiaanse kringen wordt omschreven als een 'uitstekende onderhandelaar'. PSV wil AC Milan aftroeven in de strijd om Schouten en legde eerder deze week al een 'megabod' van 12 miljoen euro exclusief bonussen neer bij Bologna.

Schouten wil dolgraag naar PSV verkassen en bereikte zelfs al een persoonlijk akkoord met de club van trainer Peter Bosz. Naast Milan zijn ook Nottingham Forest en Lazio Roma in de markt voor de 26-jarige middenvelder, die dus zijn zinnen heeft gezet op een vervolg van zijn loopbaan in Eindhoven. Het is de bedoeling dat Schouten nog dit weekeinde naar Nederland vliegt voor de medische keuring. Bologna houdt al rekening met een vertrek van de begeerde middenvelder, die vrijdag in de bekerwedstrijd tegen Cesena (2-0 winst ) en zaterdag in een besloten oefenduel al niet meer in actie kwam.

Schouten kijkt uit naar een samenwerking met Peter Bosz in Eindhoven, zo klinkt het. Het gegeven dat Milan 20 miljoen voor Schouten wil neertellen lijkt PSV niet af te schrikken. Met dat bedrag wordt het onlangs gevestigde transferrecord van Noa Lang snel verbroken. Voor de vleugelaanvaller werd eerder deze zomer inclusief bonussen 15 miljoen euro neergelegd. Het is de verwachting dat PSV vanwege diverse bonussen een hoger bedrag zal neerleggen voor Schouten.

De door PSV begeerde Schouten maakte in de zomer van 2019 de overstap van Excelsior naar Bologna. De Italianen betaalden destijds ruim twee miljoen euro, wat een transferrecord voor de Kralingers betekende. De komst van Schouten bleek een schot in de roos voor Bologna. De inmiddels 26-jarige controleur speelde sinds zijn komst 109 duels voor i Rossoblù. Ook vorig seizoen was de eenmalig Oranje-international verzekerd van een plek bij de eerste elf.