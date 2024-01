Schouten onthult opmerkelijke reden voor gele kaart: ‘Ik zei het precies zo’

Jerdy Schouten heeft na afloop van Feyenoord – PSV onthuld waarom hij een gele kaart kreeg van scheidsrechter Dennis Higler. De middenvelder, die met zijn team met 1-0 verloor van de Rotterdammers, werd in de 89ste minuut op de bon geslingerd. De uitspraak 'Scheids, je laat nu alles gebeuren' was volgens Schouten de reden daarvoor.

Na afloop van de wedstrijd komt in het interview met Schouten op ESPN onder meer het moment ter sprake waarbij PSV mogelijk een strafschop had moeten krijgen, na een vermeende overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang.

"Ik heb hem ook teruggezien, en het is gewoon een honderd procent strafschop", aldus Schouten "En ik snap ook niet dat er zo snel doorgespeeld werd, dat vind ik vooral kwalijk. Want als je hem goed bekijkt... er gaat niemand zeggen dat het geen strafschop is."

Hans Kraay junior, die Schouten interviewt, vraagt wat de doorgaans beschaafde verdediger annex middenvelder van PSV er op een onbeschaafde manier over zou willen zeggen. "Ik ben inderdaad heel beschaafd", beaamt Schouten. "Want daarna zei ik tegen de scheidsrechter: 'Scheids, je laat nu alles gebeuren', en toen kreeg ik ook ineens geel. Dat vond ik ook een hele rare beslissing."

Kraay vraagt vervolgens of Schouten dat precies in die bewoordingen zei. Schouten: "Precies in deze bewoordingen. Op een gegeven moment werd de wedstrijd een beetje feller, en leek het alsof bij de arbitrage ook de emoties een rol gingen spelen. Want ik neem aan dat je daar geen geel voor hoeft te krijgen. Iedereen zegt heel de wedstrijd wat, maar als ik wat zeg krijg ik geel..."

Over het algemeen had de PSV'er het gevoel dat er meer inzat voor zijn ploeg tegen Feyenoord. "Allereerst denk ik dat we gewoon moeten scoren. Ik denk dat we wel een paar kansen hadden die erin hadden gemoeten, als je hier wil winnen."

"We hadden ook een periode in de eerste helft dat we het lastig hadden met het drukzetten van hen. Op een gegeven moment kwamen we elke keer te laat, en toen kwam Feyenoord beter in het spel. Ik denk eigenlijk dat wij goed begonnen, en de overhand hadden tijdens de wedstrijd. Maar in een tijdsbestek van een kwartiertje waren we de wedstrijd even kwijt."

