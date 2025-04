Schotten spreken van grote schande na controversieel moment met Cyriel Dessers

In Schotland heerst grote woede na de uitschakeling van Rangers FC in de Europa League. De ploeg verloor met 2-0 op bezoek bij Athletic Club, maar achteraf wordt er voornamelijk gezeurd over de arbitrage. Die hadden Rangers namelijk een strafschop moeten geven, zo vinden de analisten in de studio van Sky Sports.

Cyriel Dessers werd in de eerste helft namelijk opzichtig vastgehouden in de zestienmeter. Het resulteerde zelfs in een gescheurd shirt voor de spits, maar arbiter Irfan Peljto weigerde de bal op de stip te leggen. Hij gaf Dessers zelfs een gele kaart voor het te vroeg terugkomen op het veld na zijn shirtwissel.

In de studio van Sky Sports kan Kris Boyd er met zijn hoofd niet bij dat de bal niet op de stip ging. “Dit is een duidelijke penalty, je kunt daar niet aan ontkomen. Het is zo duidelijk. Ik zal nooit begrijpen waarom de scheidsrechter hier niet naar het scherm wordt geroepen.”

“Natuurlijk was Athletic Club de beste ploeg over twee wedstrijden”, geeft Boyd toe. “Maar er moeten wel serieus vragen gesteld worden over dat penaltymoment. Wij zaten hier allemaal te kijken. Iedereen zei dat het een van de duidelijkste penalty’s was die je ooit gaat zien. Het is een schande, een grote schande.”

“Als je dan niet naar het scherm wordt gestuurd, dat is opmerkelijk.” Het moment gebeurde al aan het begin van de wedstrijd. Vlak voor rust kregen de Spanjaarden vervolgens wel een strafschop, die werd benut door Oihan Sancet. In de tweede helft werd de wedstrijd beslist door Nico Williams.

Dessers ging na afloop voor de camera van TNT Sports ook in op het veelbesproken penaltymoment. “Ik heb met de verdediger gesproken. En hij gaf ook toe dat het een strafschop was.”

Ook interim-manager Barry Ferguson sprak van een regelrechte schande. “Het is een verbijsterende beslissing, die de hele dynamiek van de wedstrijd veranderde. Vervolgens wil de vierde official ook nog eens niet met me praten. Dat de scheidsrechter deze beslissing nam, is een schande.”