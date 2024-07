Schotse krant zicht zich tot Spanje met hilarische voorpagina: ‘Tijd voor wraak’

Schotse krant zicht zich tot Spanje met hilarische voorpagina richting EK-finale tegen Engeland: ‘Tijd voor wraak’

Europa maakt zich op voor de finale van het EK, die zondagavond wordt gespeeld door Spanje en Engeland. Ook in Schotland leeft dat duel, zo is onder meer te zien op de voorpagina van The National. Het Schotse dagblad deed daar zaterdag op humoristische wijze een oproep aan Spanje.

Op de voorpagina van de krant is Rodri te zien, die een Engelse fan van het strand trapt. Daar staat in rode letters onder meer de tekst ‘Tijd voor wraak!’ bij.

Daaronder valt te lezen: “Onze boodschap aan Spanje: red ons van een Engelse EK-winst (of we zullen het voor eeuwig moeten aanhoren!)” Met dat laatste lijken de Schotten te doelen op het lied ‘It’s Coming Home’, dat al wekenlang door Engelse fans gezongen wordt.

Today's front page ??? Our message to Spain ahead of Euro 2024 final ???? pic.twitter.com/CvDi2kAytB — The National (@ScotNational) July 13, 2024

Waarom Spanje Engeland moet verslaan? The National richt zich in een korte tekst tot de Spanjaarden, in de hoop ze te overtuigen.

“Elke zomer overspoelen de Engelsen jullie stranden, drinken ze jullie bier en maken ze een rotzooi van jullie pleinen. Ze eten elke dag gefrituurd voedsel als ontbijt, in plaats van jullie heerlijke eten. Ze gaan met pensioen in jullie dorpen en profiteren van jullie openbare diensten.”

Vervolgens switcht de krant voor één zinnetje naar het Spaans. “En ze doen niet eens de moeite om jullie taal te leren!”

Om al die redenen zal The National, een krant die overigens voor een onafhankelijk Schotland staat, zondagavond hopen dat Spanje wint. De finale van het EK wordt om 21:00 uur afgetrapt in Berlijn.

Schotland zelf kwam overigens niet verder dan de groepsfase. Het land eindigde met één punt laatste in een poule met Duitsland, Zwitserland en Hongarije.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties