Schorsing voor Bellingham dreigt na onderonsje met Greenwood: ‘Verkrachter!'

LaLiga gaat een onderzoek instellen naar het onderonsje tussen Jude Bellingham en Mason Greenwood. Reden daarvoor is de vermeende belediging van de Real Madrid-middenvelder aan het adres van Greenwood. Bellingham zou zijn landgenoot tijdens de wedstrijd tussen Getafe en Real Madrid (0-2) voor 'verkrachter' hebben uitgemaakt.

Nadat Greenwood na een duel met Bellingham namens Getafe een ingooi verdiende, draaiden de camera's naar de Real Madrid-ster. Te zien is hoe Bellingham iets mompelt. Veel mensen denken daarin te herkennen dat hij Greenwood het woord 'rapist' (verkrachter, red.) toefluistert. Anderen menen dat Bellingham 'rubbish'' (onzin, red.) zegt.

?? Bellingham risque 10 matchs de suspension pour avoir traité Greenwood de « V1OLEUR ». On est avec toi Jude ?? pic.twitter.com/ZESStDpLv5 — !£ g z ø n! ?? (@Egzon_kb) February 2, 2024

Daarom schakelt de Spaanse competitieorganisator nu een liplezer in, om te verifiëren wat het is dat Bellingham zegt. Dat doet LaLiga op verzoek van Getafe, dat na afloop van de Madrileense stadsderby een klacht indiende.

"Gisteren (donderdag, red.) heeft Getafe een formele klacht ingediend", laat LaLiga in een statement weten. "Zoals gebruikelijk is in dit soort gevallen zal er een deskundige op het gebied van liplezen de zaak onderzoeken en op basis van harde bewijzen met een oordeel komen."

Bellingham is door Getafe dus gerapporteerd bij de competitieorganisator. Of hem een serieuze schorsing boven het hoofd hangt valt te bezien, maar er wordt op sociale media al volop gespeculeerd over een zware straf voor de Engelsman.

De vermeende belediging van Bellingham verwijst natuurlijk naar het incident dat Greenwood meemaakte in zijn tijd als Manchester United-speler. Hij zou zijn vriendin Harriet Robson hebben mishandeld, waar ook audio-opnamen van uitlekten.

Greenwood stond uiteindelijk in de rechtbank terecht voor poging tot verkrachting en voor mishandeling, maar omdat Robson haar aanklacht introk kwam het niet tot een veroordeling van de Engelse aanvaller.

