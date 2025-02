‘Schoonmaakoperatie’ gaat door bij Ajax: voor 6 spelers is na dit seizoen geen plaats meer

De transferperiode zit erop en daarmee komt er ook een einde aan een poging tot het versterken van de selectie van Francesco Farioli bij Ajax. Technisch directeur Alex Kroes moest de ‘rokende puinhopen van Sven Mislintat’ zo veel mogelijk zien weg te werken en had daar een duidelijke tactiek voor, zo schetst Mike Verweij in een analyse in De Telegraaf.

De transferdrukte kwam ietwat langzaam op gang bij Ajax, maar uiteindelijk werden toch de nodige spelers verhuurd. Gastón Ávila (Fortaleza), Sivert Mannsverk (Cardiff City) en Chuba Akpom (Lille OSC) werden tijdelijk in het buitenland gestald, Krystian Hlynsson (Sparta Rotterdam) en Gerald Alders (FC Twente) vonden tijdelijk een nieuwe club in de Eredivisie.

Waar fans lange tijd niets begrepen van ‘Verhuurbedrijf Kroes’, zat er wel degelijk een tactiek achter het massaal verhuren. Na de zomerse deals van Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers), Borna Sosa (Torino) en Jakov Medic (VfL Bochum), wilde Kroes zo snel mogelijk aan de limiet voor verhuurde spelers zitten.

“Zaakwaarnemers van de laatste spelers konden daardoor alleen nog voor een definitieve transfer kiezen”, aldus Verweij. Die tactiek werkte. Het zorgde er namelijk voor dat Ajax op de valreep nog definitief wist af te komen van Diant Ramaj (Borussia Dortmund) en Benjamin Tahirovic (Brøndby IF).

“Daarmee zet Ajax een nieuwe stap naar betere tijden. Het hardnekkige verhaal dat Farioli het nagenoeg met dezelfde selectie moet doen als Maurice Steijn houdt nu helemaal geen stand meer. De Italiaan heeft een selectie waarmee hij gezien de huidige stand minimaal de tweede plaats moet kunnen bereiken”, aldus Verweij.

“De komende maanden wordt de schoonmaakoperatie voortgezet”, gaat de clubwatcher vervolgens in op de toekomst. “De verhuurde spelers – minus Kristian Hlynsson en Gerald Alders – is al te verstaan gegeven dat er bij een eventuele terugkeer volgend seizoen geen toekomst voor ze is.”

Dat betekent dat er komende zomer een einde zal komen aan de dienstverbanden van Ávila, Mannsverk, Akpom, Forbs, Sosa en Medic bij Ajax. De aankopen van Mislintat mogen dan definitief op zoek naar een nieuwe club. “Als het aan de directie ligt, zullen zij vanaf het begin van de voorbereiding aansluiten bij Jong Ajax, waardoor er plaats wordt gemaakt voor opkomende talenten.”