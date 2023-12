Schöne haalt hard uit: ‘Nee, nee, dit is natuurlijk belachelijk! Ongekend...’

Zondag, 3 december 2023 om 17:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:43

Lasse Schöne kon zondag met NEC geen resultaat boeken tegen zijn oude club Ajax (1-2 verlies). De ervaren middenvelder weet dat er op het laatst nog meer in had gezeten, maar vindt dat de Nijmegenaren al met al te weinig hebben gecreëerd. "We hebben er alles aan gedaan", zegt Schöne voor de camera van ESPN.

Schöne vond NEC voor rust beter dan erna. "In de eerste helft speelden we bij vlagen nog wel onder de druk vandaan met onze buitenspelers aan de binnenkant."

Daar was van tevoren over nagedacht. "Het is iets waar zij toch moeite mee hebben. Een paar keer werden we zo gevaarlijk, maar het was te weinig van onze kant. In de tweede helft hebben we te weinig gecreëerd."

NEC had voor de nederlaag tegen Ajax opvallend genoeg vijf keer achter elkaar gelijkgespeeld. "Hoe dat komt? Dat is een goede vraag, dat zou ik ook wel willen weten", zegt Schöne.

Het liefst zou de Deen die lijn doorbreken. "Met gelijkspelen schiet je natuurlijk niet echt op. We willen liever een keer die drie punten. Dit klinkt misschien gek, maar dan kun je beter een keer verliezen, iedereen op scherp zetten en dan winnen."

NEC moet woensdag terug naar Alkmaar om de laatste zes minuten van de wedstrijd tegen AZ uit te spelen. Het duel werd vlak voor tijd bij een 1-2 stand gestaakt nadat NEC-spits Bas Dost plots in elkaar zakte.

Schöne heeft absoluut geen trek om de wedstrijd nog af te maken. "Nee, nee, ik kijk daar absoluut niet naar uit. Wel naar drie punten, graag, maar het is natuurlijk belachelijk dat we daar terug moeten."

De routinier haalt behoorlijk uit naar de KNVB. "Voor zes minuten! Daarvoor zitten we vier uur in de bus. Tja... Ongekend. Ongekend. Dit is ook niet een wedstrijd waar je aan herinnerd wil worden. Maar goed, het is niet anders..."