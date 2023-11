Schokkende onthulling: Feyenoord ontsnapte aan stadionramp tijdens Klassieker

Dinsdag, 14 november 2023 om 16:02 • Bart DHanis • Laatste update: 16:26

Het auditteam Voetbal en Veiligheid komt met een vernietigende conclusie na onderzoek naar de wedstrijd Feyenoord - Ajax op 5 april 2023, zo schrijft de NOS. Volgens het auditteam is het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen op de tribunes van De Kuip.

Het duel op 5 april was de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Ajax was in dit duel met 1-2 te sterk voor de Rotterdammers. Davy Klaassen maakte het winnende doelpunt. Na een opstootje tussen Dusan Tadic en Orkun Kökçü kreeg Klaassen vanuit het publiek een aansteker tegen zijn hoofd gegooid, waarna hij even later het veld moest verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het onderzoek richtte zich echter voornamelijk op de onveilige situatie op de tribunes. Het auditteam concludeert dat de combinatie van naar binnen gesmokkelde fakkels, vuurwerk, veel te volle vakken en enorme spandoeken grote brandveiligheidsrisico's veroorzaakte.

Uit een reconstructie bleek dat vlak voor de wedstrijd door bewakers werd besloten om te stoppen met fouilleren, omdat ongeduldige supporters hen onder druk zetten. Hierdoor konden veel mensen ongecontroleerd het stadion binnentreden. Op een andere plek onderschepte de politie een zak met maar liefst veertien stuks vuurwerk.

Voor het duel begon werd er op de overvolle Gerard Meijer Tribune een enorm spandoek tentoongesteld. Onder het spandoek werden meerdere fakkels aangestoken. Levensgevaarlijk, zo luidt het oordeel van de onderzoekers.

“De kans dat door fakkels of afgeschoten projectielen de vlag in brand had kunnen vliegen en dat in de brand en rook mensen in paniek waren geraakt, mensen brandwonden hadden opgelopen en dat mensen verdrukt zouden worden, is te groot om er niets tegen te doen en daarom moet daartegen worden opgetreden”, luidt het oordeel van het auditteam en wordt opgetekend door de NOS.

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, is geschrokken van de onderzoeksuitkomsten en neemt de overvolle vakken Feyenoord kwalijk. “Het betekent dat een deel van het stadion te druk is en dat Feyenoord meer kaartjes verkoopt dan dat er mensen mogen zijn”, zegt hij in een reactie aan de staatsomroep.

Het onderzoek wijst ook naar het Heizeldrama in 1985 en de Hillsborough-ramp in 1989. “Geen situatie is hetzelfde, maar wanneer er dan paniek uitbreekt, is er geen enkele garantie dat mensen heelhuids de nooduitgang halen, ook als ze open staan, omdat de massa zich gaat bewegen en de kans groot is dat er mensen omvallen, vertrapt raken, of bijvoorbeeld slachtoffer worden van de brand die er op dat moment is."