Schokkend bewijsmateriaal van geweld brengt Antony verder in het nauw

Maandag, 4 september 2023 om 14:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:05

De politie van São Paulo is een onderzoek gestart naar Antony, zo meldt UOL Esporte. Gabriella Cavallin, de ex-vriendin van de aanvaller, beschuldigt hem namelijk van verschillende vormen van huiselijk geweld. UOL publiceerde eerder al een rapport van zeventig pagina's waarin Cavallin de zaak voorbereidt. Nu komt het medium met visueel en auditief bewijsmateriaal.

In een video van bijna zeven minuten maakt UOL zich hard voor Cavallins zaak. Er komen diverse beelden en geluidsfragmenten voorbij die als bewijs dienen tegen Antony. UOL beweert naast deze beelden ook video's te hebben waarop de agressie van de 23-jarige ex-Ajacied te zien is. Zo zouden er beelden zijn waarop Cavallins vingerbotten boven haar vel uitsteken.

UOL benaderde Antony al voor een reactie, maar kreeg vooralsnog nul op het rekest. De entourage van de Manchester United-aanvaller plaatst de zaak onder juridisch geheim en wil deze niet in de media uitvechten. Ook de CBF (de Braziliaanse bond) en bondscoach Fernando Diniz weigeren vooralsnog te reageren. UOL zet zijn twijfels bij Antony's oproep voor aanstaande WK-kwalificatieduels tegen Bolivia en Peru.

Slepende kwestie

Cavallin liet eerder in de Braziliaanse media al weten dat ze door de diverse geweldsincidenten slaapproblemen heeft en niet goed kan functioneren. Antony zou zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld, mishandeling en bedreiging. Hij zou Cavallin bij een nachtclub in Brazilië aan haar arm hebben getrokken, om haar vervolgens in een auto te duwen. Op dat moment was de Braziliaanse zeventien weken zwanger.

In een tv-interview met UOL, daterend uit juni, ging Cavallin in op onder meer dit incident. “Hij (Antony, red.) viel me aan, duwde me tegen de deur van de auto. Toen dacht ik: het is voorbij”, vertelde ze. Cavallin beweerde twee maanden later dat Antony had gedreigd dat zij, hijzelf en hun zoon zouden ‘sterven’ als ze hun relatie zou beëindigen.

Cavallin beschuldigde Antony er ook van dat hij haar bij een ander incident alleen in hun huis gevangen hield en haar niet toestond weg te gaan. “Hij sloopte mijn koffer, greep mijn handtas en mijn paspoort. Hij maakte mijn mobiele telefoon kapot en wilde me niet laten gaan. Ik was een gevangene van 22.00 tot bijna 3.30 uur. Ik noem het privé-gevangenschap. Ik wilde daar gewoon weg en hij zei dat ik niet weg zou gaan voordat ik alles op mijn mobiele telefoon had gewist. Ik denk dat zijn moeder zijn fysiotherapeut heeft gebeld en om hulp heeft gevraagd. Niemand kon hem onder controle houden.” Cavallin deed dus aangifte en bereidt nu een zaak tegen Antony voor.