Schok in voetbalwereld: Aaron Boupendza (28) overleden na val van elfde verdieping

Er gaat woensdag een ware schok door de voetbalwereld. Aaron Boupendza (28) is namelijk overleden na een val van de elfde verdieping van zijn appartementencomplex in China.

Het overlijden van Boupendza is inmiddels bevestigd door de zoon van de Roemeense bondscoach Marius Sumudica, vorig seizoen de coach van de aanvaller bij Rapid Boekarest. ''Rust in vrede, broeder'', schrijft Sumudica junior in een condoleancebericht op social media.

Boupendza, afkomstig uit Gabon, was pas enkele maanden verbonden aan Zhejiang FC, een club uit de Chinese Super League. De spits zou zijn gevallen, maar de autoriteiten in China sluiten zelfmoord of moord niet bij voorbaat uit.

De broer van Boupendza zou tijdens het incident aanwezig zijn geweest in het bewuste appartement. Het duo had ruzie, al is nog niet bekend waarom de aanvaller uiteindelijk naar beneden is gevallen.

Boupendza maakte furore in het seizoen 2021/22, toen hij namens Hatayspor 22 keer scoorde in de Turkse Süper Lig. Hiermee kroonde de Afrikaanse goaltjesdief zich tot topscorer.

De overleden aanvaller diende tijdens zijn loopbaan onder meer Girondins Bordeaux, Ajaccio, Al-Arabi, Al-Shabab, FC Cincinnati, Rapid Boekarest en meest recent dus Zhejiang FC. Daarnaast staan er 35 interlands voor Gabon achter zijn naam.