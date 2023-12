Schmedes vertrekt bij Vitesse; Seedorf probeert boze fans tot kalmte te manen

Technisch directeur Benjamin Schmedes heeft de Raad van Commissarissen van Vitesse maandagavond medegedeeld dat hij zijn aflopende verbintenis niet wil verlengen, zo melden verschillende media. Op dezelfde avond voerde een groep Vitesse-supporters protest op de campus van de KNVB in Zeist om daar hun onvrede te uiten over de voortslepende overname.

De groep Vitesse-supporters betrad de zaal waar een bondsvergadering werd gehouden en toonde een spandoek waar ’15 maanden, de KNVB maakt ons kapot’, op stond. De vijftien maanden wijzen uiteraard naar het overnameproces, dat vorig jaar september van start ging.

Bondsvoorzitter Just Spee en Clarence Seedorf, commissaris bij de voetbalbond, maanden in Zeist de ongeruste Vitesse-aanhang tot rust, terwijl Schmedes zijn besluit toelichtte.

Schmedes is sinds februari 2022 technisch directeur bij Vitesse, maar volgens Voetbal International ziet de Duitser onvoldoende toekomst om zijn functie te blijven uitoefenen. Schmedes zou het seizoen bij de Arnhemmers wel af willen maken, al is ook een vervroegd vertrek niet ondenkbaar.

Vitesse is na zestien speelrondes op doelsaldo hekkensluiter van de Eredivisie en heeft het ook in financieel opzicht enorm zwaar. Tijdens de winterse transferwindow heeft de club geen geld om de selectie te versterken.

Nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak en de Russische clubeigenaar Valeriy Oyf vertrok, kwam Vitesse in handen van de Common Group van Coley Parey, een Amerikaanse eigenaar. Dit overnameproces is nog altijd niet goedgekeurd door de KNVB, waardoor Vitesse niet kan investeren en in enorme onzekerheid verkeert. Alle seinen staan op rood voor de beoogde overname en de verwachting is dat het verdict op korte termijn zal worden uitgesproken door de licentiecommissie.

Mocht Schmedes tot het einde van het seizoen aanblijven als technisch directeur, dan moet hij onder meer het trainersvraagstuk oplossen. De Duitser lijkt met interim-trainer Edward Sturing door te willen. Gesprekken met de zestigjarige oefenmeester staan deze week op de planning.

Schmedes kon Vitesse afgelopen zomer door de financiële problemen nauwelijks versterken. De Arnhemmers kampen momenteel vooral met een spitsenprobleem. De aangetrokken spitsen Voelkerling Persson en Saïd Hamulic staan beiden nog droog, terwijl Vitesse als ploeg dit Eredivisie-seizoen pas twaalf keer het net wist te vinden.

