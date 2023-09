Schitterende steekpass van Salih UÃ§an leidt krappe zege Besiktas in

Schitterende steekpass van Salih Uçan leidt krappe zege Besiktas in

Zondag, 24 september 2023 om 18:01 • Jonathan van Haaster

Besiktas is erin geslaagd op te klimmen naar de vierde plaats in de Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes wist een 0-1 achterstand tegen Kayserispor om te buigen in een 2-1 overwinning. Vincent Aboubakar tekende voor de gelijkmaker, waarna Alex-Oxlade Chamberlain na een fraaie aanname voor de 2-1 tekende. Aan de pass van de Engelsman ging een schitterende steekpass van Salih Uçan vooraf. Besiktas staat vierde met 10 punten en passeert daarmee Kayserispor, dat met 9 punten zesde staat.

Bijzonderheden:

Besiktas slaagde er in de eerste helft nog niet in om te scoren, ondanks dat het mogelijkheden kreeg via onder meer Aboubakar, Cenk Tosun en Oxlade-Chamberlain. Kayserispor was op zijn beurt dreigend via Mame Thiam, die zijn schot net naast zag gaan. Vlak na rust konden de bezoekers wel juichen. Een hoekschop belandde via Julian Jeanvier bij de tweede paal, waar Carlos Mané klaarstond om binnen te knikken: 0-1. Tien minuten later wist Besiktas eveneens uit een hoekschop doel te treffen. Rachid Ghezzal slingerde voor, Aboubakar kopte feilloos binnen: 1-1. Besiktas kreeg vleugels en kwam vlak na de gelijkmaker op voorsprong. Uçan had een hoge dieptepass in huis op Oxlade-Chamberlain, die aannam en de Amsterdamse goalie Bilal Bayazit passeerde: 2-1.

Quelle passe décisive de Salih Ucan pour Oxlade Chamberlain ! ??????

pic.twitter.com/eJoQlAXiQN — Joueurs Turcs???? (@JoueursTR) September 24, 2023