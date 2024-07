Schitterend: Malacia keert na 14 (!) maanden afwezigheid terug bij Manchester United

Tyrell Malacia heeft zich na een afwezigheid van veertien (!) maanden weer laten zien op het trainingsveld van Manchester United. De onfortuinlijke linksback volgt een individueel programma, zo verduidelijkt de club.

Malacia, die ruim een jaar afwezig was door een slepende blessure, keerde eerder deze week terug op trainingscomplex Carrington. De verdediger werkte tijdens zijn zomervakantie aan zijn herstel.

Hoe lang het herstel van de Nederlander nog gaat duren is niet bekend. "Hij doet er alles aan om weer helemaal fit te worden", valt te lezen op de clubsite van Manchester United.

Malacia speelde zijn laatste wedstrijd voor Manchester United op 28 mei 2023 en ging vervolgens onder het mes vanwege een knieblessure. In februari van dit jaar leek hij zijn rentree te maken, maar door dat plan ging abrupt een streep.

Bronnen die dicht bij Malacia staan, wijzen al een tijdje met de beschuldigende vinger naar de club. Volgens hen was de medische staf van de club niet altijd in staat om hem genoeg aandacht te geven.

Manchester United wilde dat de linkspoot in Londen onder het mes ging, maar de speler wilde zelf liever revalideren in Nederland en werd geopereerd in zijn geboorteland. Buiten het toezicht van de club.

Tot dusver kwam Malacia tot 39 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van United. De linksback, die nog niet wist te scoren of een assist afleverde, werd in de zomer van 2022 voor 15 miljoen euro overgenomen van Feyenoord.