Schitterend doelpunt Jutglá leidt volgende nederlaag Antwerp en Van Bommel in

Zondag, 29 oktober 2023 om 15:26 • Lars Capiau • Laatste update: 15:29

Royal Antwerp heeft zondagmiddag een nederlaag geleden in de Belgische competitie. Op bezoek bij Club Brugge ging de ploeg van Mark van Bommel met 2-1 onderuit. Zo weet Antwerp ook na de pijnlijke Europese nederlaag tegen FC Porto afgelopen woensdag (1-4) ook in competitieverband geen resultaat neer te zetten.

Bij Club Brugge speelde Björn Meijer in de basis, waar Royal Antwerp ook met veel ex-Eredivisionisten aan de aftrap verscheen. Jurgen Ekkelenkamp, Toby Alderweireld en Vincent Janssen kregen allemaal een basisplek van Van Bommel.

??GOAL | Ferran Jutgla 45’ | Club Brugge [1] - 0 Royal Antwerp pic.twitter.com/6xfCLTwBhC — Prince (@Prin__ceee) October 29, 2023

Ferran Jutglà opende vlak voor rust het bal namens Club Brugge met een werkelijk schitterend doelpunt. Het La Masia-product hield hoog in de zestien, waarna hij met een soort omhaal de openingstreffer binnenschoot.

Royal Antwerp, met in de basiself, maakte na ruim zeventig minuten spelen de gelijkmaker.

George Ilenikhena stond vrij in de zestien, ontving de bal van Kobe Corbanie en pegelde de bal in de linkerhoek van het doel: 1-1.

Lang leek de gelijke stand ook de eindstand te worden, maar in de slotfase trok Club Brugge alsnog aan het langste eind. Hans Vanaken kroonde zich met zijn doelpunt tot matchwinner.

Door de verliespartij dalen de manschappen van Mark van Bommel voorlopig naar de zevende plek op de ranglijst. Club Brugge stijgt naar de vijfde plek.