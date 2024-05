Schietincident en dreigbrief moeten Di María bang maken: ‘We wachten op je’

De mogelijke terugkeer van Ángel Di María bij Rosario Central zorgt voor zorgwekkende taferelen. Op foto's die circuleren op X is te zien dat er door onbekende personen is geschoten richting een tankstation in Rosario. Daarnaast is een briefje met dreigende woorden richting Di María achtergelaten.

Op de foto's is goed te zien dat de schoten hebben gezorgd voor flinke glasschade bij het betreffende tankstation. Het briefje richting de Argentijnse spelmaker heeft een duidelijke boodschap: 'We wachten op je, Di María'. Daaronder staat de afzender, 'Los Rosarinos'.

Navraag bij de Argentijnse journalist Julián Iglesias van GOAL leert dat dit een terugkerend fenomeen is. Elke keer als Di María in verband wordt gebracht met Rosario Central, komen er bedreigingen uit onbekende hoek richting de inmiddels 36-jarige vleugelaanvaller van Benfica.

????| Gunmen opened fire at a service station in Rosario, Argentina, leaving a threatening note for Ángel Di María. ???? The note read, "We are waiting for you, Di María." [@belpoliciales] pic.twitter.com/6taRYt8xLm — CentreGoals. (@centregoals) May 30, 2024

Di María heeft meer dan eens gezegd dat hij ervan droomt ooit terug te keren bij Rosario Central, de club uit zijn geboorteplaats Rosario. Tot dusver is dat er echter nooit van gekomen. Het is niet met zekerheid te zeggen of zijn twijfel te maken heeft met de terugkerende bedreigingen aan zijn adres, maar volgens Iglesias is dat zeker niet uit te sluiten.

Welke personen precies verantwoordelijk zijn voor het schietincident, kan de Argentijnse journalist niet vertellen. Feit is wel dat Rosario Central al enige jaren enorme last heeft met diverse drugskartels in Argentinië en dat de oplossing zeker nog niet in zicht is.

Di María werd in maart nog bedreigd bij zijn ouderlijk huis nabij Rosario. Bij het huis van zijn familie was een auto geplaatst. Op het voertuig was een bord bevestigd met de tekst 'Zeg tegen je zoon Ángel dat hij niet terug moet keren naar Rosario, want anders zullen we een familielid vermoorden'. De routinier was op dat moment overigens niet aanwezig in de woning. Enkele familieleden van hem wél.

Inter Miami

De Argentijnse tak vanmeldde woensdag dat Inter Miami dicht bij de komst van Di María is. Hij zou dan eerst een halfjaar doorbrengen bij Rosario Central, om richting het nieuwe seizoen in de MLS aan te sluiten bij Lionel Messi en consorten. Vanwege de recente bedreigingen is het echter onzeker of Di María nog steeds terug wil keren bij Rosario.

De buitenspeler loopt op 30 juni uit zijn contract bij Benfica, al heeft de Portugese topclub de optie de samenwerking met een jaar te verlengen. De verwachting is dat na de Copa América, die plaatsvindt tussen 21 juni en 15 juli, bekend wordt dat Di María Europa definitief gaat verlaten.

Di María doorliep de jeugdopleiding van Rosario Central en debuteerde in 2005 in de hoofdmacht van de Argentijnse club. Twee jaar later plukte Benfica hem weg bij zijn jeugdliefde. Daarna volgden voor de 138-voudig international avonturen bij Real Madrid, Manchester United, Juventus en Paris Saint-Germain. Medio 2023 koos Di María voor een tweede periode bij Benfica.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties