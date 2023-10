Schiet Xavi Simons vanavond de hoop van Griekenland aan diggelen?

Maandag, 16 oktober 2023 om 15:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:54

Het Nederlands elftal moet maandagavond eigenlijk gewoon winnen van Griekenland in de strijd om plaats twee in kwalificatiegroep B van het EK. Zeker ook na de gevoelige 1-2 nederlaag tegen Frankrijk van afgelopen vrijdag. Aan Xavi Simons de taak om Oranje op Griekse bodem te voorzien van de broodnodige aanvallende impulsen.

Simons is onder bondscoach Ronald Koeman uitgegroeid tot een een vaste waarde op de flank. In de ontmoeting met Frankrijk opereerde de voormalig PSV'er vanaf links, terwijl hij in de interlands daarvoor tegen Ierland (1-2 winst) en Griekenland (3-0 winst) op rechts speelde. Simons heeft inmiddels acht interlands op zijn naam staan. Het wachten is op het eerste doelpunt van de zomeraanwinst van RB Leipzig.

