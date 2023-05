Scherpen onthult welke competitie zijn voorkeur heeft voor volgend seizoen

Dinsdag, 2 mei 2023 om 21:55 • Rian Rosendaal

Kjell Scherpen lijkt er weinig voor te voelen om zijn verblijf bij Vitesse te verlengen. De doelman (23) zou het namelijk heel mooi vinden om weer in Engeland actief te zijn, zo blijkt dinsdag in de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN. Scherpen staat tot medio 2024 onder contract bij Brighton & Hove Albion, dat de boomlange keeper vorig jaar op huurbasis richting Vitesse stuurde. Hij werd in 2021 voor zes miljoen overgenomen van Ajax, maar kwam tot dusver tot slechts een optreden in Brighton.

"Mij lijkt de Championship wel heel mooi", erkent Scherpen. "Nu zie ik bijvoorbeeld Zian Flemming ook. Dat is geweldig hoe dat eraan toe gaat." De middenvelder is dit seizoen uitgegroeid tot een van de smaakmakers bij Millwall, dat heel dicht bij een plaats in de play-offs om promotie is. De Zuid-Londense club bezet met nog een speelronde te gaan de zesde plaats, met twee punten voorsprong op Sunderland. Bij winst op Blackburn Rovers volgende week maandag is een plek in de play-offs definitief een feit.

??? Kjell Scherpen verbaast zich over z'n maatje Thijs Dallinga in Frankrijk:



"Speciaal als iemand het zo goed doet ergens anders" — ESPN NL (@ESPNnl) May 2, 2023

"Elk stadion is bomvol en heeft een geweldige sfeer", vervolgt Scherpen. "Volgens mij speel je 46 wedstrijden per seizoen. Voor mijn vervolg in Engeland zou dat wel een mooie stap zijn. Ook hoe we daar geleefd hebben en hoe het afgelopen week een paar dagen was. Dat voelt gewoon heel goed. En toch anders dan in Nederland. Daar zitten we wel heel erg op onze plek. Dus ik hoop dat ik een jaar Championship kan spelen en dan omhoog kan kijken." Scherpen heeft wekelijks contact met het uitstekend presterende Brighton, dat zijn ontwikkeling bij Vitesse op de voet volgt.

Brighton staat momenteel achtste in de Premier League, maar heeft door enkele inhaalwedstrijden nog volop zicht op Europees voetbal. Scherpen weet maar al te goed dat the Seagulls aan een geweldig seizoen bezig zijn. "Een mooi moment was Brighton-Wolves: 6-0. Ik las iets van Jürgen Klopp dat het de beste wedstrijd was die hij in tijden heeft gezien. Dus dat was wel een genot om naar te kijken. Ik was natuurlijk vorig seizoen het hele jaar daar. Het was toen bij vlagen al goed en dan won je af en toe al van topploegen. Dan zaten er ook wel wat wedstrijden tussen dat het niet zo lekker liep. Maar dit seizoen is het elke week raak."