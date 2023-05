Schendelaar heeft zin in Eredivisie: ‘Droom om weer bij die club terug te keren’

Woensdag, 17 mei 2023 om 15:36 • Laatste update: 15:43

Jasper Schendelaar kijkt er naar uit om volgend seizoen met PEC Zwolle uit te komen in de Eredivisie. De 22-jarige doelman komt uit de jeugdopleiding van AZ en vertrok in de zomer van 2021 transfervrij naar de Zwollenaren. In gesprek met Voetbalzone vertelt Schendelaar dat het ‘een droom’ is om komend seizoen met PEC in het AFAS Stadion te spelen.