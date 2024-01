Scheidsrechtersverslag onthult: voor deze woorden kreeg Greenwood de rode kaart

Het wedstrijdverslag van scheidsrechter Jorge Figueroa Vázquez heeft de reden voor de rode kaart van Mason Greenwood onthuld. De huurling van Manchester United werd in het duel met Rayo Vallecano (0-2 verlies) na vijftig minuten van het veld gestuurd, tot grote verbazing van hemzelf en Getafe-trainer José Bordalás.

De wedstrijd tussen Getafe en Rayo werd vorige week dinsdag gespeeld in het stadion van Atlético Madrid vanwege een straf voor een incident uit 2017. Nadat Getafe-aanvaller Juanmi Latasa van het veld was gestuurd wegens zijn tweede gele kaart, brak Sergio Camello de ban namens Rayo. De Spaanse aanvaller werkte een rebound achter Getafe-doelman David Soria: 0-1.

Diezelfde Camello was ook verantwoordelijk voor de 0-2 vlak na rust. Rayo profiteerde optimaal van geschutter achterin bij Getafe, waarna de aanvaller Soria omspeelde om de bal in een leeg doel te schuiven. Vervolgens zorgde Greenwood voor het meest besproken moment van de stadsderby.

Het Engelse wonderkind ontving een directe rode kaart na een woordenwisseling met arbiter Vázquez. In Spanje zorgde de rode kaart aanvankelijk voor verbazing, daar het onduidelijk was wat Greenwood precies heeft geroepen.

Het scheidsrechtersverslag heeft nu onthuld wat Greenwood tegen de arbiter heeft gezegd. De rechtervleugelaanvaller werd van het veld gestuurd omdat hij ‘F*ck You!’ geroepen zou hebben naar de leidsman.

Volgens Getafe-trainer Bordálas had Greenwood het echter niet tegen de scheidsrechter, maar tegen iemand anders. De schorsing voor Greenwood blijft echter hoe dan ook staan.

Voor Greenwood is zijn rode kaart zijn eerste echte dieptepunt in dienst van Getafe. Het voormalig toptalent van Manchester United, dat op Old Trafford nog tot medio 2025 vastligt, staat er goed op bij de nummer acht van LaLiga. In zijn eerste vijftien wedstrijden voor Getafe wist Greenwood vijf treffers en vier assists te noteren.



