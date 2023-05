Scheidsrechtersaanstelling voor kampioensduel belooft Feyenoord weinig goeds

Dinsdag, 9 mei 2023 om 11:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:46

Allard Lindhout is zondag de scheidsrechter van dienst bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers verzekeren zich bij winst op de de ploeg van trainer René Hake van de zestiende landstitel uit de clubgeschiedenis. De aftrap van de wedstrijd is zondag om 16.45 uur.

Lindhout wordt in De Kuip geassisteerd door Dyan Fikkert en Rogier Honig. Met nog drie competitieduels op het programma bedraagt de voorsprong van Feyenoord op PSV momenteel acht punten. Lindhout floot dit seizoen drie keer eerder een wedstrijd van de Rotterdammers. De ploeg van trainer Arne Slot wist opvallend genoeg geen enkele van deze duels te winnen.

In competitieverband werd tegen FC Twente met 1-1 gelijkgespeeld en verloren van PSV (4-3), waarna Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 1-2 te sterk bleek. Mocht Feyenoord zondagmiddag niet weten te winnen van Go Ahead, kan het zich later die avond mogelijk alsnog als landskampioen kronen. Bij puntenverlies van PSV tegen Fortuna Sittard is de Stadionclub ook niet meer te achterhalen door de Eindhovenaren.