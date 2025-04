Scheidsrechter barst in tranen uit op persconferentie voor finale Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid

Ricardo de Burgos Bengoetxea is vrijdag in tranen uitgebarsten tijdens het persmoment daags voor de finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid. De arbiter werd geconfronteerd met beelden van Real Madrid TV, waarin een samenvatting werd getoond van (vermeende) fouten in eerdere wedstrijden. De Koninklijke had zelfs een scheidsrechterswissel aangevraagd, maar dat verzoek werd door de Spaanse bond (RFEF) resoluut afgewezen.

Real Madrid was duidelijk niet tevreden met de aanstelling van De Burgos Bengoetxea, die nooit eerder een grote finale floot in zijn carrière. “Hoe kan het zijn dat er voor De Burgos Bengoetxea wordt gekozen, terwijl hij sinds 2017 nooit iets belangrijks heeft gefloten?”, zo vroeg Real Madrid TV zich af. Er werden beelden getoond van een reeks controversiële besluiten van de arbiter.

Er werd gevraagd om een andere scheidsrechter, maar de RFEF weigerde mee te denken. “Als we scheidsrechters gaan wisselen, is het einde zoek. Straks komt Barcelona ook weer met een verzoek. De clubs bepalen niet welke arbiter aangesteld wordt.”

Tijdens het persmoment op vrijdag wordt De Burgos Bengoetxea geconfronteerd met de beelden van Real Madrid TV, en wat hij van de publicaties vindt. De scheidsrechter houdt het vervolgens niet droog.

“Ik zal je een verhaal vertellen. Als jouw zoon naar school gaat en zijn klasgenoten zeggen tegen hem dat zijn vader een dief is... en hij komt huilend thuis… Dat is echt jodido (vrij vertaald: kut, verneukt)”, stamelt de arbiter.

“Op dat moment zeg ik…”, vervolgt de leidsman, die begint te snikken. “Op dat moment probeer ik mijn zoon wat te leren. Ik zeg hem dat zijn vader eervol werk doet. En dat hij zich af en toe vergist, zoals iedere andere sporter.”

“De dag dat ik de wereld verlaat, wil ik dat mijn zoon trots is op wie zijn vader was en trots is op het arbitragevak. We hebben daar veel aan te danken”, zo besluit de huilende De Burgos Bengoetxea.