Scheids diep door het stof voor ontnemen strafschop Dortmund: ‘Voel me shit’

Zaterdag, 29 april 2023 om 18:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:08

De Duitse voetbalbond heeft zaterdag erkend dat Borussia Dortmund een penalty is ontnomen in de uitwedstrijd tegen VfL Bochum. BVB was na het 1-1 gelijkspel witheet omdat een strafschop niet werd toegekend door scheidsrechter Sascha Stegemann. De 38-jarige arbiter heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden.

In het tweede bedrijf schreeuwde Dortmund uit volle borst om een penalty, maar de Duitse scheidsrechter weigerde een penalty te geven toen Adeyemi in het strafschopgebied naar de grond werd gehaald door zijn directe tegenstander Danilo Soares. Stegemann ging ook niet naar de zijlijn om de situatie nogmaals te bekijken op het VAR-scherm. Dortmund slaagde er uiteindelijk niet in om een zege over de streep te trekken, waardoor Bayern München door een overwinning tegen Hertha BSC zondag weer aan kop kan gaan in de Bundesliga.

Now the game against Bochum.Adeyemi is clearly fouled in the penalty area and Bochumer doesn't touch the ball at all. Because the referee doesn't care and just ignores it. Oddly enough, the VAR doesn't even look at it. This game (could) have now decided the championship. pic.twitter.com/dz4B32fxoM — Baro (@Baro1909) April 29, 2023

Stegemann kan de woede bij Dortmund begrijpen. “Ik ben niet alleen een scheidsrechter, maar ook een voetbalfan en bovenal een mens”, zegt de scheidsrechter tegen Sky Deutschland. “Dortmund heeft de kans om kampioen te worden en als het dan gaat zoals gisteravond, en een strafschop die gegeven had moeten worden niet gegeven wordt, dan leef je mee en kan je begrijpen dat de emoties hoog oplopen.”

De scheidsrechter dacht dat Adeyemi in het veld expres contact zocht met Danilo. “Maar als ik de beelden terugzie, moet ik concluderen dat we de verkeerde beslissing hebben genomen.” Stegemann legt uit dat hij niet werd geroepen om het moment nog eens terug te kijken op het VAR-scherm. “De video-assistent heeft de beelden bekeken en concludeerde dat er geen duidelijke verkeerde beslissing was genomen. Daarna heb ik de wedstrijd voortgezet.”

In een gesprek met WDR 2 geeft Stegemann ook toe een foute beslissing te hebben genomen: "Ik ben extreem geïrriteerd, ik voel me shit. Het was een zeer, zeer korte nacht slaap, ik ben er niet goed van. Je staat op met een slecht gevoel omdat je boos bent dat je niet de juiste beslissing hebt genomen in een bepaald moment."

De Duitse scheidsrechterscommissie is een dag na het gelijkspel tussen Bochum en Dortmund kritisch op Stegemann. “Het is een overtreding en dus een strafschop, zoals de tv-beelden ook laten zien. De verwachting moet blijven dat dergelijke momenten correct zullen worden beoordeeld door de scheidsrechter op het veld, zonder dat hier ondersteuning van de video-assistenten zal nodig zijn.”