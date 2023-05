Schalke 04 zet ongekende wederopstanding door met goal in minuut 90+12

Vrijdag, 5 mei 2023 om 22:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:55

Schalke 04 heeft zich vrijdagavond door een zege diep in blessuretijd van de zeventiende naar de veertiende plaats van de Bundesliga geknokt. De club uit Gelsenkirchen won door een benutte penalty van Marius Bülter in de twaalfde minuut van de blessuretijd van FSV Mainz 05: 2-3. Het was alweer de derde zege in de laatste vier competitieduels voor Schalke. Tegelijkertijd ging Bayer Leverkusen in eigen huis door twee treffers van Davie Selke onderuit tegen 1. FC Köln: 1-2.

FSV Mainz 05 – Schalke 04 2-3

Met Sepp van den Berg in de basis kwam Schalke halverwege de eerste helft op voorsprong via Marius Bülter, die met een dubbele schaar zijn directe tegenstander de baas was en raak kon schuiven: 1-0. Vlak na rust tikte Leandro Barreiro uit een corner de 1-1 binnen, maar zeven minuten later stond Schalke weer voor via Tom Krauss, nadat Kenan Karaman de bal had teruggelegd. Met een schitterende vrije trap leek Aarón Martín de eindstand op 2-2 te bepalen, maar diep in blessuretijd ging Schalke er toch met de zege vandoor. Bülter werd aan zijn shirt getrokken en na inmenging van de VAR ging de bal op de stip. Bülter liet de uitvakken vervolgens zelf ontploffen: 2-3.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bayer Leverkusen – 1. FC Köln 1-2

Leverkusen, met de Nederlandse Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, kwam in de veertiende minuut op een 0-1 achterstand. Florian Kainz gaf vanaf rechts een perfecte voorzet, die werd binnengekopt door Selke. Na een klein half uur spelen stond het 1-1. Bayer schakelde razendsnel om, Bakker vond Moussa Diaby en laatstgenoemde bediende Amine Adli, die geheel vrij kon raakschieten. Nog voor rust kwam Köln echter opnieuw op voorsprong, toen opnieuw Selke scoorde uit een voorzet van Jan Thielmann. Dat bleek ook de eindstand, waardoor Leverkusen een plek bij de top vier en dus Champions League-voetbal definitief kan vergeten.