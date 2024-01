SC Heerenveen wil groots toeslaan en richt zich op speler uit Serie A

SC Heerenveen wil zich voor het einde van de huidige transferperiode versterken met Emil Konradsen Ceide, zo meldt de Leeuwarder Courant vrijdagavond. De vleugelspits van Sassuolo moet op huurbasis en tot het einde van dit seizoen de stap maken naar de Friezen.

Heerenveen was afgelopen zomer ook al geïnteresseerd in de diensten van Ceide, maar hij bleek op dat moment onhaalbaar. Nu denkt men in Friesland meer kans te maken op het binnenhalen van de 22-jarige vleugelaanvaller.

De reden dat de kans op een huurdeal ditmaal groter wordt geacht is het gebrek aan speeltijd bij Sassuolo. In de eerste seizoenshelft kwam de Noors jeugdinternational in zes Serie A-optredens tot slechts 99 speelminuten.

In de competitieduels wist Ceide niet tot scoren te komen, maar in de Coppa Italia was de vleugelaanvaller al wel trefzeker. In de eerste ronde maakte hij de 2-3 in het gewonnen duel met Cosenza Calcio (2-5).

In de zomer van 2022 legde Sassuolo volgens Transfermarkt een bedrag van circa drie miljoen euro op tafel om Ceide los te weken bij Rosenborg BK. Daarvoor had de buitenspeler al een halfjaar op huurbasis bij Sassuolo gespeeld.

De rechtsbenige linksbuiten ligt nog tot medio 2026 vast bij de Serie A-club. Mocht Ceide daadwerkelijk de overstap maken naar het Abe Lenstra Stadion, dan treft hij daar met Daniel Karlsbakk en Osame Sahraoui twee landgenoten.

Het drietal kent elkaar al van de duels met Jong Noorwegen. Ceide kwam in totaal tot veertien optredens met de Noorse beloftenploeg en kwam daarin tot vijf doelpunten.

