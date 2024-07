SC Heerenveen-verdediger Hussein Ali scoort op schitterende wijze voor Irak in WK-kwalificatieduel met Vietnam

Hussein Ali heeft dinsdagavond op heerlijke wijze gescoord voor het nationale team van Irak. De verdediger van sc Heerenveen zorgde met een streep van een meter of 25 voor de voorsprong in het WK-kwalificatieduel met Vietnam, dat uiteindelijk met 3-1 verloor in Basra. Irak is zodoende foutloos gebleven in de tweede fase van de WK-kwalificatie en plaatst zich, net als nummer twee Indonesië, voor de derde fase van het kwalificatietraject.

Bijzonderheden:

Irak was al zeker van groepswinst, terwijl Vietnam vanmiddag het teleurstellende nieuws kreeg dat Indonesië, mede door een treffer van Thom Haye, met 2-0 had gewonnen van hekkensluiter Filipijnen. Daarmee verzekerde Indonesië zich van plek twee en wist Vietnam dat het hoe dan ook als derde zou eindigen.

Heerenveen-verdediger Ali, die in Friesland genoegen moet nemen met een reserverol achter Oliver Braude, opende de score na dik tien minuten spelen. De rechtsback stoomde op en schoot vanaf een meter of 25 schitterend raak achter de kansloze doelman Filip Nguyen: 1-0.

Twintig minuten voor tijd maakte Ali Jasim er 2-0 van met een geplaatst schot in de verre hoek, voordat Tuan Hai Pham de spanning terugbracht met een fraaie volley in de linkeronderhoek. Een punt zat er echter niet in voor Vietnam, wat helemaal duidelijk werd toen Aymen Hussein er in blessuretijd 3-1 van maakte.

Hussein tikte simpel binnen, nadat een poging van een ploeggenoot eerst nog tegen de paal belandde. FC Utrecht-middenvelder Zidane Iqbal viel overigens aan het begin van de tweede helft in.

