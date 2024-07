SC Heerenveen troeft NAC Breda af en huurt groot talent van Feyenoord

SC Heerenveen troeft NAC Breda af en huurt Feyenoord-talent Ilias Sebaoui

Ilias Sebaoui komt komend seizoen uit voor sc Heerenveen. De Friezen huren de creatieveling van Feyenoord, meldt Voetbal International. Heerenveen wint zodoende de strijd van NAC Breda, dat eveneens geïnteresseerd was.

Sebaoui, die alleen nog de medische keuring hoeft te ondergaan, was afgelopen seizoen één van de beste spelers van de Keuken Kampioen Divisie. Zijn periode bij FC Dordrecht leverde hem een contractverlenging op bij Feyenoord, waar hij nu tot medio 2026, met een optie op een extra jaar, vastligt.

Vanwege de grote concurrentie bij Feyenoord stond de club andermaal open voor een verhuurperiode van de Marokkaanse Belg, die het dit keer op het hoogste niveau bij Heerenveen mag laten zien. Daar komt hij onder Feyenoord-icoon Robin van Persie te werken.

Heerenveen richtte zijn pijlen in eerste instantie op een andere ster uit de Keuken Kampioen Divisie: Basar Önal. Hij koos er echter voor om De Graafschap te verlaten voor NEC, waardoor de Friezen met lege handen achterbleven.

Sebaoui, die voornamelijk als linksbuiten acteert, gaat in het Abe Lenstra Stadion de concurrentiestrijd aan met Danilo Al-Saed en Osame Sahraoui. Laatstgenoemde vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar het buitenland, terwijl Al-Saed ook aan de rechterflank uit de voeten kan.

Het was nog even spannend voor Heerenveen of Sebaoui zou opteren voor een tijdelijke stap naar het Abe Lenstra Stadion, want NAC Breda meldde zich op het laatste moment ook voor de 22-jarige rechtspoot. Sebaoui kiest echter voor Heerenveen.

Heerenveen versterkte zich deze transferperiode naast Al-Saed en Sebaoui ook al met Amara Condé, Levi Smans, Sam Kersten en Mateja Milovanovic.

