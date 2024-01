SC Heerenveen troeft concurrentie af en heeft 27-voudig international binnen

SC Heerenveen heeft Loizos Loizou binnen en troeft de concurentie af, zo meldt de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzo namens Sky Sport Italia. De Friezen maken volgens Voetbal International 1,7 miljoen euro voor de veelzijdige buitenspeler.

Heerenveen troeft zo de concurrentie af. Afgelopen zomer stond de Cyprioot nog in de belangstelling van Club Brugge, maar die interesse is inmiddels bekoeld. Wel verkiest Loizou Heerenveen boven AC Reggiana (Serie B) en Plymouth Argyle FC (Championship).

Met de definitieve komst van Loizou lijkt Ousame Sahraoui de club te gaan verlaten. De behendige dribbelaar staat in de belangstelling van het Franse LOSC Lille, dat twaalf miljoen euro voor de Noor overheeft.

Loizou is pas twintig jaar oud en heeft nu al 27 interlands gespeeld voor Cyprus. Hij maakte zijn debuut op zeventienjarige leeftijd. Bij zijn club Omonia Nicosia debuteerde hij zelfs al op zijn zestiende.

Loizou speelt meestal als rechtsbuiten, maar kan ook als aanvallende middenvelder of linksbuiten uit de voeten. In de huidige voetbaljaargang kwam hij achttien keer in actie in de competitie. Hij wist zes doelpunten te maken en drie assists te geven.

In tegenstelling tot Sahraoui blijft Thom Haye wél in het Abe Lenstra Stadion actief. FC Como bood 700.000 voor zijn diensten, maar daar ging Heerenveen niet mee akkoord. Como heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

Volgens de Leeuwarder Courant gaat Haye komende zomer alsnog de stap naar Noord-Italië maken, alleen dan transfervrij.



