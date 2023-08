‘SC Heerenveen meldt zich officieel in De Kuip; Feyenoorder al persoonlijk rond’

Maandag, 28 augustus 2023 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:00

SC Heerenveen heeft zich officieel bij Feyenoord gemeld om Patrik Walemark tijdelijk over te nemen, zo meldt 1908.nl. De Zweedse buitenspeler is naar verluidt al persoonlijk rond met de club van Kees van Wonderen. De Friezen nemen ‘het grootste gedeelte’ van het salaris over. Alle betrokken partijen verwachten spoedig tot een akkoord te komen.

De nu 21-jarige Walemark kwam in de winter van 2022 over van BK Häcken, dat toentertijd ruim drie miljoen euro overhield aan de deal met de Rotterdammers. Door blessureleed en flinke concurrentie in de aanval is de rechtsbuiten echter nooit helemaal uit de verf gekomen in De Kuip. Hij deed in totaal in 36 wedstrijden mee, waarin hij goed was voor 3 goals en 3 assists.

Walemark werd eerder deze transferzomer ook in verband gebracht met Vitesse. De Arnhemmers zouden maandagavond nog hebben geïnformeerd naar de status van de Zweedse linkspoot. Vitesse gaat nu dus achter het net vissen. Walemark genoot interesse van meer dan de helft van de Eredivisie en lijkt nu dus het komende seizoen uit te gaan komen voor Heerenveen.

Zondagavond kwam plots naar buiten dat Häcken bezig was met een terugkeer van Walemark. Dat gaat dus niet door, al lijkt de Zweedse club zeer spoedig wel vier miljoen euro te ontvangen van AZ, daar de Alkmaarders nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in rechtsbuiten Ibrahim Sadiq. De Telegraaf meldde zaterdagavond nog dat AZ Vitesse niet heeft kunnen overtuigen met een bod van vier miljoen euro voor Million Manhoef, waardoor het is doorgeschakeld naar Sadiq. Wel zou Häcken hem nog willen laten meespelen in de stadsderby dit weekend tegen IFK Göteborg en in de return van de Europa League-play-offs tegen Aberdeen.

