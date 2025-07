SC Heerenveen keert na afgeslagen bod van 10 miljoen kronen terug voor toptarget

SC Heerenveen heeft concrete interesse in Marko Farji, zo meldt het Noorse Nettavisen en wordt bevestigd door Sander de Vries van de Leeuwarder Courant. Strømsgodset, de werkgever van Farji, heeft het laatste bod van de Friezen afgewezen.

Farji is een 21-jarige linksbuiten, die zijn stempel weet te drukken ondanks het vooralsnog zeer moeizame seizoen voor Strømsgodset. De ploeg uit Drammen heeft zes punten verzameld na elf wedstrijden en staat daarmee een na laatste, op vier punten van hekkensluiter FK Haugesund.

Van de veertien doelpunten die Strømsgodset tot op heden wist te maken in de Eliteserien, was Farji er bij acht direct betrokken: vijf goals en drie assists. Naast Heerenveen hebben meerdere buitenlandse ploegen interesse getoond in de rechtspoot, maar de Eredivisie-club wil haast maken.

Volgens Nettavisen heeft Heerenveen de afgelopen tijd 'meerdere biedingen' neergelegd bij Strømsgodset. Maar ook het meest recente bod, van 10 miljoen kronen (zo'n 840.000 euro), hebben de Noren afgeslagen.

Heerenveen geeft echter niet op en zal zich spoedig met een nieuw bod melden. "De Nederlandse club neemt het serieus en wil verder gaan om tot een akkoord te komen", schrijft de krant.

Scouts van Heerenveen zagen de tweevoudig international van Irak meermaals live aan het werk en zijn overtuigd geraakt. Farji heeft een contract tot eind 2026, waardoor Strømsgodset geen pure noodzaak heeft om tot verkoop over te gaan.

Omdat Strømsgodset eerder al Jonas Therkelsen verkocht aan Holstein Kiel, Logi Tómasson naar Samsunspor is vertrokken en Lech Poznan serieuze interesse heeft in Fredrik Kristensen Dahl, staat de club niet te springen een van zijn belangrijkste spelers te laten gaan. Mogelijk brengt een verbeterd bod van Heerenveen verandering in de zaak.

Heerenveen haalde met spits Dylan Vente, vleugelspeler Maxence Rivera en aanvallende middenvelder Joris van Overeem al drie aanvallend ingestelde spelers binnen. Met Maas Willemsen en Vasilios Zagaritis werden er bovendien ook twee defensieve versterkingen gecontracteerd.