Bekende Nederlandse trainer wil Van Persie niet opvolgen bij sc Heerenveen

SC Heerenveen moet op zoek naar een opvolger van Robin van Persie, de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. De clubleiding in het Abe Lenstra Stadion heeft de eerste afzegging echter al te pakken in de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke van het eerste elftal.

Sander de Vries, sportjournalist van de Leeuwarder Courant, meldt zondag via X dat Alex Pastoor geen interesse heeft in het hoofdtrainerschap in Heerenveen. Algemeen directeur Ferry de Haan kan dus alvast een naam doorstrepen.

Pastoor was als speler twee seizoenen (1995-1997) verbonden aan Heerenveen, maar ziet een terugkeer als trainer dus niet zitten. Hij fungeert sinds vorige maand als assistent-bondscoach van Indonesië, als rechterhand van bondscoach Patrick Kluivert, en wil waarschijnlijk niet nu al terugkeren richting Nederland.

De 58-jarige Pastoor werkte eerder als trainer bij Excelsior, NEC, Slavia Praag, AZ, Sparta Rotterdam, SCR Altach en Almere City. Hij loodste laatstgenoemde club in 2023 naar de Eredivisie en verliet Almere City na het debuutseizoen op het hoogste niveau. Pastoor wilde een sabbatical en hield zich voornamelijk bezig met zijn podcast 'Met Open Vizier'.

De Vries meldt voorts op X dat Heerenveen anderhalf miljoen euro overhoudt aan het tussentijdse vertrek van Van Persie naar Feyenoord. Valentijn Driessen repte eerder deze zondag in een video-item van De Telegraaf over één miljoen euro.

Van Persie is dus de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. Dat communiceerde de Rotterdamse club zondag via de officiële kanalen. Van Persie is tot medio 2027 eindverantwoordelijke in De Kuip.

Bij Heerenveen kreeg Van Persie de kans om op eigen benen te staan. Zijn korte dienstverband in het Abe Lenstra Stadion had pieken en dalen. Heerenveen staat momenteel op de negende plaats in de Eredivisie.