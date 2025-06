sc Heerenveen haalt nieuwe speler in Israël op bij Maccabi Tel Aviv

Joris van Overeem heeft een transfer gemaakt naar sc Heerenveen, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder beschikte over een aflopend contract bij Maccabi Tel Aviv en hij wordt door de Friezen transfervrij overgenomen.

Van Overeem begon zijn carrière bij AZ Alkmaar, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. Bij de Alkmaarders kwam de geboren Amsterdammer tot 117 wedstrijden.

In Nederland kwam hij daarnaast uit voor FC Utrecht en FC Dordrecht. Met beide ploegen speelde hij in de Eredivisie. In het buitenland speelde de allround-middenvelder voor Maccabi Tel Aviv, waarmee hij tweemaal kampioen werd en de Supercup won.

In totaal speelde de ervaren Van Overeem 377 wedstrijden op profniveau. Hiervan waren er 51 in de Champions League, Europa League en Conference League.

Technisch manager Johan Hansma legt uit erg verheugd te zijn met de komst van Van Overeem. “Joris is een speler die veel ervaring met zich meebrengt. Hij is een allround-middenvelder die het spel goed leest en daarnaast met zijn ervaring van waarde kan zijn voor de ontwikkeling van onze talenten.”

“We zijn blij dat Joris, na meerdere gesprekken, uiteindelijk gekozen heeft voor onze club. Het is mooi om te zien dat hij tijd heeft geïnvesteerd in het beter leren kennen van de club, onze toekomstplannen en ambitie die wij hebben, en dat hij op basis hiervan zijn keuze voor sc Heerenveen heeft gemaakt”, aldus Hansma.

Van Overeem heeft in Heerenveen zijn krabbel gezet onder een verbintenis voor twee seizoenen. Het is niet bekend hoeveel salaris de middenvelder zal gaan opstrijken in Friesland.