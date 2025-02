SC Heerenveen-directeur vertelt live op tv of Isaac Babadi nog op huurbasis vertrekt bij PSV

Het mogelijke vertrek op huurbasis van Isaac Babadi was deze januari een van de rode draden in de transferperiode. Tot op de dag van het sluiten van de markt waren er Eredivisie-clubs met de Eindhovenaren in gesprek over een uitleenbeurt en pas laat op dinsdag is de knoop doorgehakt.

Het Eindhovens Dagblad wist eerder al dat er nog twee clubs concreet in de markt waren voor Babadi: NEC en sc Heerenveen. De middenvelder zelf zou een voorkeur hebben voor een tijdelijk dienstverband in Friesland en dus haakten de Nijmegenaren af.

Heerenveen bleef vervolgens lange tijd in contact met PSV en Babadi zag zichzelf wel onder Robin van Persie werken. Pas toen er nog maar enkele uren waren tot het sluiten van de markt, werd bekend dat de jongeling het seizoen afmaakt bij PSV.

Het nieuws kwam niet uit het Eindhovens kamp. Ferry de Haan, algemeen directeur van Heerenveen, bevestigde live in de uitzending van ESPN dat Babadi niet meer zou transfereren.

Snel daarna volgde bevestiging vanuit PSV-clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad Rik Elfrink. Zodoende blijft de middenvelder nog minstens een half seizoen actief in het Philips Stadion.

Babadi zal hopen dat hij in het restant van de tweede seizoenshelft meer speelt dan voor de winterstop. De geboren Nijmegenaar kwam dit seizoen pas zevenmaal in actie onder Peter Bosz.

In maart van vorig jaar zette Babadi, ondanks de nodige externe interesse, zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis bij PSV. Hij ligt daardoor nog tot de zomer van 2028 vast.