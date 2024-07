SC Heerenveen betaalt ruim negen ton voor uitstekende dribbelaar: derde zomeraanwinst een feit voor Robin van Persie

SC Heerenveen heeft Danilo Al-Saed overgenomen van het Noorse Sandefjord, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan, heeft tot medio 2028 getekend in het Abe Lenstra Stadion. Volgens Noorse media betaalt Heerenveen ruim negen ton voor zijn diensten.

Al-Saed is een rechtsbenige linksbuiten die over uitstekende dribbelkwaliteiten beschikt. Opta Johan meldt dat de buitenspeler in de Eliteserien-campagne (de Noorse competitie, red.) van 2023 liefst 87 dribbels voltooide: meer dan elke andere speler.

Al-Saed werd geboren in het Zweedse Bålsta, maar speelt zijn interlands voor Irak, waar zijn roots deels liggen. De teller staat momenteel op twee duels in de hoofdmacht.

Ferry de Haan, de algemeen directeur van Heerenveen, is in zijn nopjes met de komst van de dribbelaar. “We hebben vaker gezegd dat bij sc Heerenveen artiesten op de vleugels horen. Wij denken dat Danilo, die op beide flanken uit de voeten kan, goed in dit profiel past.”

“Hij kan tegenstanders passeren met zijn dribbels, maar ook zijn snelheid is een wapen. Daarnaast heeft hij in Noorwegen bewezen dat hij een doelpunt kan maken”, vervolgt De Haan. “We zijn daarom blij dat we hem aan onze selectie kunnen toevoegen.”

Al-Saed is de derde zomeraanwinst van Robin van Persie en Heerenveen. Eerder werden Sam Kersten en Levi Smans al overgenomen van respectievelijk PEC Zwolle en VVV-Venlo.

